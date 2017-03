Constantia Flexibles übernimmt Italiens größten Hersteller von Verschlusslösungen für Milcherzeugnisse

Wien (ots) - Die Constantia Flexibles Gruppe vereinbarte dieÜbernahme der TR Alucap S.r.l., Italiens führendem Hersteller vonVerpackungsverschlüssen für Molkereiprodukte. Die Transaktion wurdemit sofortiger Wirkung abgeschlossen.TR Alucap beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter und hat seinen Sitzin Borgo Valsugana bei Trento, die Region mit den meistenJoghurt-Produzenten in Italien. Bis zur Übernahme gehörte das Werkzwei Private-Equity-Unternehmen und wies einen Jahresumsatz von knapp20 Millionen Euro aus. Es ist spezialisiert auf Aluminium-Platinenund Kunststoff-Folien für heimische Molkereien und internationaleNahrungsmittelproduzenten."Mit TR Alucap können wir unseren Marktanteil in ItaliensMolkerei-Sektor ausbauen - dem fünftgrößten in ganz Europa. Das fügtsich optimal in unsere Strategie ein, unsere Position undFührungsrolle auf dem europäischen Folienverpackungsmarkt zustärken.", so Stefan Grote, Executive Vice President der DivisionFood Europe."Gradiente und La Finanziaria Trentina wandelten TR Alucapgemeinsam mit dem CEO des Unternehmens, Luigi D'Auria, von einerGesellschaft im Familienbesitz in ein erfolgreich geführtesUnternehmen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir an ConstantiaFlexibles verkauft haben: Wir sind uns sicher, dass TR Alucap unterihrer Führung ihre vollen Möglichkeiten entfalten wird", sagte PietroBusnardo, Gradiente SGR CEO.Constantia Flexibles betreibt ein umfassendes europäischesNetzwerk an Produktionsstätten, die für ihre weltweit angesiedeltenKunden der Molkereiindustrie Verpackungslösungen herstellen:Joghurt-Verschlüsse, Joghurt-Banderolen, Flüssigkeitsbeutel undStick-Pack-Laminate für Joghurt, Verschlussfolie für Milchflaschen,Wickelfolie für Butter und Margarine, Folie / Film und Laminate fürKäse sowie Topper für Cerealien.Constantia Flexibles ist ein weltweit führender Hersteller fürflexible Verpackungsprodukte und Etiketten. Die Gruppe liefert ihreProdukte an zahlreiche multinationale Konzerne sowie lokaleMarktführer in der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- undGetränkeindustrie. Insgesamt zählt Constantia Flexibles weltweit mehrals 3.000 Kunden und knapp 10.000 Mitarbeiter.Das Unternehmen produziert an 55 Standorten in 24 Ländern.Rückfragehinweis:Daniel SmithHead of Group CommunicationsT +43 1 888 5640 1195M +43 676 3052289Daniel.Smith@cflex.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17677/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Constantia Flexibles, übermittelt durch news aktuell