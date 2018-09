Consort Medical: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Consort Medical, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 12.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 1180 GBP.

Die Aussichten für Consort Medical haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Consort Medical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,76 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma einen Mehrertrag in Höhe von 0,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Consort Medical mit einer Rendite von 16,56 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,33 Prozent. Auch hier liegt Consort Medical mit 2,22 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Consort Medical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.