Consors Finanz startet Google Pay in Deutschland (FOTO)

München (ots) -Inhaber der Consors Finanz Mastercard können ab sofort den mobilenBezahldienst Google Pay nutzen und ganz einfach viaAndroid-Smartphone im Geschäft oder online kontaktlos bezahlen. DieNutzer halten im Supermarkt, Schnellrestaurant oder an der Tankstellenur noch ihr Smartphone an das Zahlungsterminal, und das Geld wirdauf das Konto des Anbieters transferiert. Die Karte selbst brauchtman nicht mehr. Ob das jeweilige Geschäft oder Restaurantkontaktloses Zahlen anbietet, erkennen die Konsumenten an dem NFC-bzw. Google-Pay-Symbol an der Kasse.Auch Bezahlen in Apps oder im Internet wird mit Google Payeinfacher. Die Nutzer müssen nämlich keine weiterenZahlungsinformationen mehr eingeben.Verbessertes Nutzererlebnis"Mit Google Pay können wir unseren rund 1,5 Millionen Kunden nunein weiteres führendes Smartphone-Bezahlsystem anbieten", sagt GerdHornbergs, CEO von Consors Finanz. "Damit wird die Consors FinanzMastercard noch interessanter für den alltäglichen Einsatz."Karteninhaber profitieren aber nicht nur von den Services rund umden Bezahlvorgang, sie haben auch maximale Gestaltungsfreiheit beider Rückzahlung. So können sie etwa frei entscheiden, ob dieZahlungen auf einen Schlag oder in Raten erfolgen sollen. Und viaOnline-Banking lassen sich problemlos Geldbeträge von der Karte aufsGirokonto überweisen sowie Ausgaben und Verfügungsrahmen rund um dieUhr überprüfen.Einfaches Handling bei vollem DatenschutzFür Google Pay benötigen die Nutzer ein NFC-fähigesAndroid-Smartphone (near field communication). Zudem muss dieGoogle-Pay-App aus dem Play Store installiert sein. Die Daten derverwendeten Consors Finanz Mastercard werden weder auf dem Gerät nochauf Google-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine verschlüsselteAlias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt.Jede Transaktion wird zudem mit einem einmaligen dynamischenSicherheitscode freigegeben.Weitere Informationen zu Google Pay unter:https://pay.google.com/intl/de_de/about/Über Consors FinanzConsors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP ParibasGruppe. Als einer der führenden Consumer-Finance-Anbieter inDeutschland bietet Consors Finanz Lösungen, die dieAbsatzfinanzierung für Händler sowie den Bezahlvorgang für Kunden amPoint of Sale und im E-Commerce einfacher machen - jederzeit undüberall. Das Unternehmen gestaltet die Zukunft des digitalenBezahlens und Finanzierens aktiv mit und ermöglicht Kunden, ihreLiquidität komplett online zu managen.Das Produktportfolio umfasst Ratenkredite zur Finanzierung vonKonsumwünschen bis hin zur nachhaltigen Kreditumschuldung,Kartenprodukte mit Verfügungsrahmen sowie in Zusammenarbeit mitKooperationspartnern ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte.Kunden profitieren von diesem Angebot direkt bei Consors Finanz undüber angeschlossene Partner wie Handelsunternehmen, Makler, Bankenoder Versicherungen.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationalerReichweite. Sie ist mit mehr als 202.000 Mitarbeitern in 72 Ländernvertreten, davon nahezu 154.000 in Europa. In Deutschland ist die BNPParibas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheitenerfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen undinstitutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern bundesweitin allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breitaufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribasentspricht dem einer innovativen Universalbank.www.bnpparibas.dePressekontakt:Consors FinanzDr. Stefan MettePressesprecherTel.: +49 (0) 89 55 11 3140E-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz, übermittelt durch news aktuell