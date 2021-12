Consolidated Uranium stellt den Aktionären ein Update bereit

Quelle: IRW Press

Toronto, ON, 29. Dezember 2021 – Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) (das "Unternehmen", "CUR" oder "Consolidated Uranium" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/) freut sich, einen offenen Brief des Chairman und Chief Executive Officer, Philip Williams, an die Aktionäre des Unternehmens zu veröffentlichen.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre:

Da wir das Jahr 2021 abschließen, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung