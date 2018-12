Consol Energy: Achtung, lieber Anleger!

Der Kurs der Aktie Consol Energy stand am 07.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 32,67 USD. Der Titel wird der Branche "Kohle & Brennstoffe" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Consol Energy nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Consol Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 38,58 USD. Der letzte Schlusskurs (32,67 USD) weicht somit -15,32 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (38,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,92 Prozent Abweichung). Die Consol Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Consol Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Consol Energy-Aktie hat einen Wert von 68,41. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,87). Consol Energy ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,87). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Consol Energy.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,86 ist die Aktie von Consol Energy auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (76,49) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".