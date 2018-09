Consol Coal: Reagiert die Aktie?

Consol Coal weist zum 25.09.2018 einen Kurs von 17,85 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Kohle & Brennstoffe" geführt.

Unsere Analysten haben Consol Coal nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Consol Coal erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 46,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -9,05 Prozent im Branchenvergleich für Consol Coal bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 46,21 Prozent im letzten Jahr. Consol Coal lag 9,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Consol Coal-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Consol Coal vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (17,85 USD) ausgehend um 16,25 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Consol Coal von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Consol Coal-Aktie ein "Sell"-Rating.