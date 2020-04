Consline AG stellt Intelligence Management System für Corona Forschung kostenlos zur Verfügung

München (ots) - Angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Corona Krise haben Aufsichtsrat und Vorstand der Consline AG beschlossen, die Methodik und das Consline Intelligence Management System (CIMS) führenden Instituten und den Gesundheitsministerien von Bund und Ländern kostenlos zur Verfügung zu stellen.Die Consline AG ( https://www.consline.com ) hat in den letzten 20 Jahren umfassende Kompetenzen in der KI-basierten Big Data Analyse von qualitativen und quantitativen Daten und Informationen aufgebaut. Vornehmlich für die Autoindustrie hat Consline ein weltweites Monitoring System für Qualitäts- und Sicherheitsthemen aufgebaut. Die Methodik und das cloudbasierte System ist aber unabhängig von den Themenstellungen übergreifend auch für wissenschaftliche Zwecke nutzbar und hat Eigenschaften, die bei anderen Statistik-, BI- und QDA-Tools nicht vorhanden sind, z.B.- Cloudlösung für die Zusammenarbeit nationaler und internationaler Forschungste ams ohne lokale Installationen- KI-unterstützte Relevanzbewertung und Kategorisierung- Umfassende integrierte Quellenanbindung in allen Formaten (Daten, Text, Bilder , Video)- Einzigartige 4C Methodik für quellen-, formats- und sprachenübergreifende Rech erchen, Auswertungen und Analysen (4C = Inhalte unterschiedlichster Struktur werden "comparable, condensed, categorized, countable")- Individuell konfigurierbare und in Arbeitsgruppen teilbare Dashboards für vielfältige Analysen- Alerts basierend auf individuellen Schwellwerten- Workflow zwischen TeamsMit führenden Forschungsinstituten und Ministerien wurde bereits Kontakt aufgenommen. Interessierte Institutionen auch aus dem Ausland können sich unter der Email-Adresse mailto:contact@consline.com melden.Pressekontakt:Dr. Dirk SchachtnerConsline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 3063650contact@consline.com http://www.consline.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28739/4566797OTS: Consline AGOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell