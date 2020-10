Der Consent Management Report 2020 - So sind Unternehmen im DACH-Raum aufgestellt

Wien (ots) - e-dialog hat mit seinen Spezialisten für Consent Management Consulting den Consent Management Report 2020 veröffentlichtEine umfangreiche Erhebung marktrelevanter Unternehmen aus dem DACH-Raum zur rechtskonformen Umsetzung von Consent Management. Das alarmierende Ergebnis: 76 % der Websites weisen eine mangelhafte Implementierung auf - Bußgelder drohen. Nur ein Unternehmen macht alles richtig.Consent Management ist die Basis für rechtskonforme Verarbeitung und vor allem der erfolgreichen Nutzung von Kundendaten in Marketing, Personalisierung und Analyse. Bei mangelhafter Umsetzung drohen hohe Bußgelder laut DSGVO, aber auch Abmahnungen. Eine konforme Umsetzung ist mit vernünftigem Konzept und Aufwand machbar und bringt neben Rechtssicherheit auch Vertrauen bei Kunden und UserInnen.Für den Consent Report 2020 hat e-dialog 165 namhafte Websites aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach den wichtigsten Kriterien des Consent Management untersucht und bewertet. Der umfassende Report steht auf der Website des Unternehmens zum kostenlosen Download (https://bit.ly/33CyKjl) bereit und bietet spannende Insights, sowie Informationen zu rechtlichen Risiken und hilfreiche Take-aways für die Umsetzung.Die Ergebnisse: Mangelhafte ImplementierungTatsächlich haben mehr als 80 % der Unternehmen ein Consent Management, allerdings lässt die Implementierung beim Großteil zu wünschen übrig. "Ein alarmierendes Ergebnis", sagt Siegfried Stepke, Gründer und Geschäftsführer von e-dialog. "Denn zwei Jahre nach Einführung der DSGVO und immer stärkeren Aktivitäten der Kontrollbehörden, Bußgeldern und privaten Klagen kann eine mangelhafte Umsetzung teuer zu stehen kommen."Ein Grund für die hohe Anzahl der Unternehmen mit mangelhafter Implementierung für dieses Nichterfüllen der Regeln mag in der Angst vor dem Verlust von Daten liegen. Diese Angst sei zwar nicht grundlos, allerdings sollte ihr anders entgegengetreten werden, sagt e-dialogs Datenschutzexperte Eckart Holzinger: "Und zwar durch Opt-in-Optimierung und verbesserte Kommunikation mit den Betroffenen. Im Klartext: mit dem Aufbau von Vertrauen."Spannend sind auch die länder- und branchenspezifischen Unterschiede: So stammt das einzige Unternehmen, welches die volle Punktzahl erreichen konnte, aus Österreich, während das beste schweizer Unternehmen vier von sechs Punkten erzielte. Die Branchen, die am besten abschnitten, sind Telco, Finance und Energie, die Tourismusbranche bildet das Schlusslicht.Die Einzelbewertungen der Unternehmen im Premium ReportZusätzlich zur kostenlosen Download-Version bietet der Premium-Report zur Liste der untersuchten Unternehmen auch die Einzelbewertungen, sowie genauere Branchen-Insights. Untersucht wurden Unternehmenswebsites u.a. von BMW, Deutsche Telekom, Rewe, Erste Group u.v.m.Hier gehts zur Bestellung der Premium Version (https://bit.ly/3lmGbkI).Über e-dialoge-dialog ist Full-Service-Agentur für alle datengetriebenen Medien und Unternehmensberatung für digitale Marketing-Strategie, Setup & Prozesse. Dabei werden Kanäle wie Display, Video, Social & Search programmatisch gesteuert, optimiert und mit allen Kundentouchpoints verknüpft.Zahlreiche Zertifizierungen von Campaign Management über Kreation bis hin zu Cloud & Machine Learning ermöglichen durchgehende Personalisierung und Optimierung der Kundenwünsche.Mit ihren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist e-dialog eine der größten unabhängigen Spezialagenturen und offizieller Partner & Reseller der Google Marketing & Cloud Platform.Hier gehts zum Report Jetzt kostenlos downloaden (https://www.e-dialog.at/consent-management/der-consent-management-report-2020/)Pressekontakt:Rückfragen richten Sie bitte anSarina Heßlere-dialog GmbH0043 676 6409739presse@e-dialog.atOriginal-Content von: e-dialog KG, übermittelt durch news aktuell