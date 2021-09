ConsenSys: Was Sie über Ethereum-Unterstützer Joe Lubin wissen müssen!

Joe Lubin ist der Mitbegründer von Ethereum (CRYPTO:ETH) und der CEO von ConsenSys.

In einem Interview mit der Financial Times sagte Lubin, dass Kryptowährungen, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und nicht-fungible Token (NFTs) nun in der Popkultur Einzug halten.

Darüber hinaus sagt er, dass die Konvergenz zwischen dem öffentlichen Mainnet und den Unternehmensversionen der Technologie jetzt näher ist als je zuvor.



