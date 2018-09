Conoco Phillips-Aktie: Es geht IMMER weiter nach oben!

Conoco Phillips ist in den vergangenen Monaten zu einem der Topstars an den Finanzmärkten avanciert. Der Wert stieg zunächst kräftig an und klettert seit etwa Mitte Mai langsamer aber stetig nach oben. Dabei gelingt es das Top permanent weiter nach oben zu schieben.

Die Kurse haben erst vor wenigen Tagen mit 64,41 Euro den höchsten Kurs der vergangenen drei Jahre erzielt. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.