ConocoPhillips: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Per 17.11.2019, 16:43 Uhr wird für die Aktie ConocoPhillips am Heimatmarkt New York der Kurs von 58.24 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie ConocoPhillips derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: ConocoPhillips schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,88 % und somit 2,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,24 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ConocoPhillips-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 59,08 USD mit dem aktuellen Kurs (58,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von -1,4 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (56,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,61 Prozent), somit erhält die ConocoPhillips-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die ConocoPhillips-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das ConocoPhillips-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 72,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (58,25 USD) ausgehend um 23,89 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält ConocoPhillips von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.