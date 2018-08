ConocoPhillips: Unbedingt kaufen…

Weitere Suchergebnisse zu "ConocoPhillips":

ConocoPhillips aus den USA konnte auch am Dienstag die nahezu unglaublich starke Verfassung der vergangenen Handelswochen eindrucksvoll bestätigen. Nun sind die Kurse nach einem weiteren Plus in Höhe von 2,3 % auf dem Weg zu den nächsten Tops. Der Trend ist zumindest für die charttechnischen Analysten weiterhin nach oben gerichtet. Denn: Seit Anfang März steigen die Notierungen nahezu ohne Unterlass an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.