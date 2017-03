"Conni" auf Erfolgskurs: Zahlreiche neue Produkte lizenziert

Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg), die das Verwertungsmandatan der beliebten Buchmarke "Conni" für Kinder ab drei Jahren hält,baut die Produktwelt rund um das sympathische Mädchen im Ringelpullideutlich aus. Gleich vier Unternehmen sicherten sich in den letztenWochen zahlreiche neue Lizenzen. Der Spielehersteller HABA, derbereits eine 30 Zentimeter große Conni-Puppe zum Kuscheln auf denMarkt gebracht hat, will an den Erfolg des ersten Lizenzproduktesanknüpfen und noch in diesem Jahr ein "Conni"-Geschirr aus Melaminvorstellen. 2018 folgen sieben Biegefiguren aus der Reihe "LittleFriends" sowie Spieltiere.Auch Schmidt Spiele aus Berlin ist von der Marke überzeugt, diesich thematisch nah an der Lebenswelt der Vorschulkinder orientiert.Das Unternehmen produziert diverse Puzzles, die im Herbstveröffentlicht werden. Profi-Aqua-Schminke "Made in Germany" stelltEulenspiegel her. Ab Sommer kommen verschiedene Schmink-Sets mitvier, sechs oder acht Farben, die weder Parfümstoffe noch Parabeneenthalten und auch auf gesundheitlich bedenkliche UV-Filterverzichten, in den Handel. Mit viel Kreativität können sich so die"Conni"-Fans ganz einfach in ihre Buchheldin verwandeln.Kinderbrillen müssen nicht nur passen, sie müssen auch gernegetragen werden. IVKO, der Spezialist für Kids-Eyewear undlangjähriger Partner der WDRmg, bringt deshalb Ende 2017 eine eigene"Conni"-Kollektion auf den Markt. Neben einer Kinder- undJugendbrille präsentiert der Hersteller für den richtigen Durchblickeine Sonnenbrille, passende Etuis und Brillenputztücher.Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg, erklärt: "'Conni'ist eine sehr gefragte Lizenzmarke, der wir mit den neusten Verträgenweiterführende Produktwelten erschlossen haben. Die neu lizenziertenProdukte werden zum Teil bereits im Herbst veröffentlicht undverschaffen Conni somit pünktlich zur Feier ihres 25-jährigenJubiläums eine besonders starke Präsenz im Markt."Bisher wurden mehr als 100 verschiedene Bücher veröffentlicht,ebenso Hörspiele, E-Books und Apps. Pro Jahr werden über dreiMillionen "Conni"-Bücher gelesen. Eine Musical-Adaption tourt zurzeitdurch Deutschland, eine TV-Serie ist im ZDF und im KiKA zu sehen. Am30. März feiert der zweite Kinofilm mit Emma Schweiger in derHauptrolle in Berlin Prämiere. Auch international ist "Conni" einStar: Ihre Bücher erscheinen in dreiundzwanzig Ländern, teilweiseunter anderen, landestypischen Namen.Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesPressekontakt:Stefanie RossnerRossner RelationsTelefon +49(0)221 92428-144rossner@rossner-relations.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell