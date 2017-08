Connemann: Strafsteuern lösen das Diabetes-Problem nicht

Berlin (ots) - Unionsfraktion setzt auf Ernährungsbildung stattVerbotspolitikDer Verein Foodwatch fordert die Einführung einer Zuckersteuer undwirft der Politik Stillstand vor. Dazu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Ohne Frage: Übergewicht und Diabetes sind eine Geißel unsererZeit. Sie fordern Gesellschaft und Politik. Dagegen gibt es aber keinAllheilmittel. Foodwatch suggeriert jedoch genau dies. Der Vereingibt vor, das Patentrezept gefunden zu haben. Simsalabim. MitZuckersteuer und Ampelkennzeichnung sollen alle Probleme gelöstwerden. Hokuspokus. Da machen es sich die Aktivisten zu einfach.Diabetes kann nicht wegbesteuert werden.Zur Wahrheit gehört: Übergewicht und Diabetes haben viele Ursachenwie genetische Veranlagung, Fehlernährung, Übergewicht, mangelndeBewegung, zu wenig Schlaf. So bitter es auch ist: Es gibt keinenStein der Weisen. Der Kampf gegen Übergewicht und Diabetes muss anvielen Stellschrauben ansetzen.Die Forderung nach einer Zuckersteuer ist vielleicht plakativ. Unddie martialische Öffentlichkeitsarbeit hilft Foodwatch wahrscheinlichdabei, Spenden einzusammeln. Aber Zuckersteuern können das Problemnicht beheben. Das ist Augenwischerei. Laut den Experten der WHO sindErhebung und Implementierung schwierig. Häufig schreckt die Steueraber auch nicht ab oder Verbraucher weichen auf andere Produkte aus.Eine wirkliche Veränderung des Ernährungsverhaltens findet nichtstatt. Aber genau darauf kommt es an. Bewusster essen, mehr Bewegungund Schlaf etc. - das klingt verstaubt. Aber wer so lebt, wirdwahrscheinlich nicht dick werden.Denn die brutale Wahrheit ist: Wer zu viel isst, nimmt zu. Egal,woher die Kalorien kommen - durch zu viel Zucker, zu viel Fleisch, zuviele Nudeln oder zu viel Brot. Will Foodwatch demnächst das allesbesteuern? Das wäre der Start in eine Verbotspolitik, die wir alsUnionsfraktion nicht wollen.Die Politik muss dafür sorgen, dass der Verbraucher umfassende undwissenschaftlich fundierte Informationen erhält, damit er seineEntscheidungen treffen kann. Dafür sind eine klare, verständlicheKennzeichnung und Verbraucherbildung erforderlich. Und dieLebensmittelbranche muss ihre Hausaufgaben machen. Diese muss mitHochdruck an freiwilligen Strategien zur Reduktion von Zucker, Salzund Fett in Fertigprodukten arbeiten.Auf Initiative der Fraktion wurde das Bundeszentrum für Ernährungals zentrale Einrichtung für Ernährungskommunikation geschaffen. Nachdem Vorbild der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wirddas neue Zentrum die Flut an Informationen rund um das Thema Essenzusammenführen, ordnen und den Verbrauchern verständlich vermitteln.Wir müssen die betroffenen Menschen dafür sensibilisieren und darinunterstützen, ihr Ernährungsverhalten umzustellen. Aber das geht nurüber den Kopf, nicht über Verbote oder Steuern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell