Connemann/Stegemann: Summende Superhelden

Berlin (ots) - Weltbienentag am 20. Mai rückt gesellschaftlicheBedeutung von Bienen und Imkern ins öffentliche BewusstseinAm 20. Mai ist der erste Weltbienentag. Dazu erklären diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, GittaConnemann, sowie der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung undLandwirtschaft, Albert Stegemann:Gitta Connemann: "Kleine Tiere, große Wirkung - Bienen sindsummende Superhelden. Sie sorgen für blühende Felder und Honig.Inzwischen gibt es wieder 870.000 Bienenvölker in Deutschland. Unddie Zahl der Imker steigt - in Stadt und Land. Die ca. 130.000 Imkerengagieren sich tagtäglich für unsere Natur. Jeder von uns kann aufseinem Balkon oder Garten den Tisch für Bienen und andere Bestäuberdecken. Bei der Suche nach bienenfreundlichen Pflanzen hilft die'Bienen-App' des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.Dies ist nur eine der vielen Maßnahmen von Bundesministerin JuliaKlöckner. Bienenschutz wird bei uns großgeschrieben. Es war dieUnion, die ein bundesweites Bieneninstitut gegründet hat. Hier wirdintensiv geforscht und wissenschaftlich bewertet. Mit gut dreiMillionen Euro fördert das Bundesministerium konkrete Projekte zumSchutz der Bienen. Und darüber hinaus stellt es weitere Mittel imRahmen der Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der Agrarstruktur unddes Küstenschutzes' (GAK), des Bundesprogramms Ökologischer Landbauund andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) sowie für dasDeutsche Bienenmonitoring zur Verfügung."Albert Stegemann: "Es ist gut, dass die lebenswichtige Bedeutungder Bienen für uns alle am Weltbienentag sichtbar wird. Wirunterstützen Bundesministerin Julia Klöckner darin, bessereLebensbedingungen für Bienen in Deutschland zu gewährleisten. Dazuzählt das kürzlich in Brüssel beschlossene Verbot bienenschädlicherNeonikotinoide. Dazu zählt aber auch die Erarbeitung einerAckerbaustrategie, um die Nahrungsgrundlage für Bienen zu verbreiternsowie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu verringern.Hier setzen wir auf die Chancen, die sich aus der Digitalisierung imSinne einer Landwirtschaft 4.0 ergeben."