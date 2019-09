Connemann/Stegemann: Leistungen der Landwirtschaft, auch für Arten- und Insektenschutz, weiter fördern - Anreize statt Verbote

Berlin (ots) - Bundeskabinett beschließt Änderung desDirektzahlungen-Durchführungsgesetzes und AktionsprogrammInsektenschutzDas Bundeskabinett hat in seiner heutigen Sitzung den Entwurfeines Zweiten Gesetzes zur Änderung desDirektzahlungen-Durchführungsgesetzes sowie das AktionsprogrammInsektenschutz beschlossen. Dazu erklären die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und derVorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, AlbertStegemann:"Der europäische Förderrahmen erfordert eine Übergangslösung fürdie nationale Verteilung der Mittel der Gemeinsamen EuropäischenAgrarpolitik (GAP) für 2020. Deutschland muss dafür bis Ende 2019 dieVerteilung der Mittel nach Brüssel melden. Dafür wurden heute dieWeichen gestellt. Es ist gelungen die Umschichtung moderat zu halten,nämlich von 4,5 Prozent auf 6 Prozent für das kommende Antragsjahr.Dadurch stehen auch der Landwirtschaft mehr Mittel für Agrarumwelt-und Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Damit wird keineVorentscheidung für die neue Förderperiode getroffen. Denn wirwissen: Direktzahlungen dienen der Risikoabsicherung in derLandwirtschaft und sind Ausgleich für Gemeinwohlleistungen, die amMarkt nicht entlohnt werden.Die Landwirtschaft steht zurzeit großen Herausforderungengegenüber, bei deren Bewältigung wir unsere Bauernfamilien nichtallein lassen können. Dazu zählen Klimawandel, Naturschutzfragen oderdie Forderungen der Europäischen Union (EU) bei derNitratausbringung. Wir setzen uns dafür ein, dass bis zum Abschlussder Haushaltsberatungen geprüft wird, was seitens des Bundes konkretzur Flankierung dieser Herausforderungen getan werden kann. Diebegonnenen Gespräche werden jetzt nach der Sommerpause konkretisiert.Das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung beinhaltetrichtige und interessante Ansätze. Aber der sehr starke Fingerzeigauf die Landwirtschaft wird ihren Leistungen nicht gerecht. Dennbereits heute erbringt die Landwirtschaft erhebliche freiwilligeLeistungen für den Natur- und Insektenschutz - beispielsweise in Formvon Blühstreifen, Blühflächen oder Lerchenfenstern. Artenschutz gehtnur mit der Landwirtschaft, nicht gegen sie. Arten- undInsektenschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der alleAkteure ihren Beitrag leisten müssen.Deshalb werden wir die Gesetzgebungsvorhaben, die dieBundesregierung auf der Grundlage des nicht rechtsverbindlichenAktionsprogramms Insektenschutz vorlegen wird, aufmerksam begleiten.Wir behalten uns eigene Schwerpunkt- und Akzentsetzungen vor. Diesgilt zum Beispiel mit Blick auf die Unterschutzstellung vonStreuobstwiesen oder das Verbot der Anwendung vonPflanzenschutzmitteln. Klar ist für uns: Wenn eine Regelung aufGrundlage des Aktionsprogramms Insektenschutz dazu führen sollte,dass in das Eigentum von Landwirten eingegriffen wird, muss einfinanzieller Ausgleich erfolgen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell