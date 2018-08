Connemann/Stegemann: Landwirten in Not unbürokratisch helfen

Berlin (ots) - Kabinett berät Bund-Länder-HilfsprogrammDie Bundesregierung hat in ihrer heutigen Kabinettsitzung über denErntebericht für das Jahr 2018 und Hilfen für die Landwirtschaftberaten. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und der Vorsitzende derArbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, Albert Stegemann:Gitta Connemann: "Der Erntebericht von Bundesministerin JuliaKlöckner schafft Klarheit. Bei den Dürreschäden in der deutschenLandwirtschaft handelt es sich um kein regionales Problem. Es hatnationale Dimension. Die extreme Trockenheit fordert deutschlandweitihren Tribut. Damit sind die Weichen für einBund-Länder-Hilfsprogramm gestellt. Nun müssen die Hilfen mitHochdruck auf den Weg gebracht werden. Die Zeit drängt.Klar ist: Es darf und wird keine Verteilung von Geldern mit derGießkanne geben. Nur betroffene und bedürftige Betriebe werdendirekte Hilfen erhalten. Klar ist auch: Bund und Länder stehen in derPflicht. Deshalb muss ein Bund-Länder-Programm 'Dürrehilfen' her: miteinem jeweils hälftigen Anteil von Bund und Ländern. Sofern derlaufende Haushalt es nicht hergeben sollte, wird die CDU/CSU-FraktionBundesministerin Klöckner bei der Beschaffung weiterer Mittelunterstützen. Es ist ein Kraftakt, bis zu 170 Millionen Euro aus demBundeshaushalt zu schultern.Aber nicht nur Bund und Länder tragen in dieser SituationVerantwortung - auch der Lebensmitteleinzelhandel. Wer jetztPreiserhöhungen mit der Dürre begründet, handelt unanständig. ZurWahrheit gehört: die Rohstoffpreise für Getreide sind am Weltmarktzwar stark gestiegen. Am Preis für ein Brot macht dies aber wenigerals 5 Prozent aus. Und über den Milchpreis wird erst im Herbst neuverhandelt. Jede Preiserhöhung unter dem Deckmantel der Dürre landetin vielen Taschen, aber nicht bei den Landwirten. Ich erwarteFairness vom Lebensmitteleinzelhandel. Allerdings werdenSolidaritätsappelle allein wohl nicht helfen. Hier zeigen sich einmalmehr die Auswirkungen der Marktkonzentration im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Natürlich darf der Staat keine Preisediktieren. Aber er muss für mehr Fairness bei solchen ungleichenLieferbeziehungen sorgen. Eine Chance dafür bietet der Entwurf derEuropäischen Kommission für eine Richtlinie zu unlauterenHandelspraktiken im Lebensmittelbereich.Dürre und Hagel zeigen: Wir brauchen ein Klimarisikomanagement.Kein Landwirt will Hilfeempfänger sein. Die Steuerzahler sind keineVollkaskoversicherung. Deshalb muss es Instrumente geben, die dieSteuerzahler nicht belasten. Die Lösung dafür wäre die Einführungeiner Klimarücklage (Risikoausgleichsrücklage). Die Idee:Landwirtschaftliche Betriebe sparen einen Teil ihrer Gewinne an, aufdie keine Steuern entrichtet werden müssen. Erforderlich wäre abereine echte Zweckbindung als Liquiditätshilfe zur Krisenvorsorge. Sokönnte in guten Zeiten eigenverantwortlich für schlechte Zeitenvorgesorgt werden."Albert Stegemann: "Die Bundesregierung hat auf Grundlage desErnteberichts ein Schadensereignis nationalen Ausmaßes festgestellt.Damit ist der Weg frei, Landwirten auch mit zusätzlichenBundesmitteln zu helfen, die besonders unter der anhaltenden Dürre zuleiden haben. Das begrüßen wir. Betrieben in Existenznot wollen wirgezielt helfen und nicht mit der Gießkanne Steuergeld verteilen. DieHilfsmittel von Bund und Ländern werden je zur Hälfte getragen undmüssen jetzt unbürokratisch bei den betroffenen Betrieben ankommen.Darüber hinaus müssen Landwirte Ernteausfälle bei der Ermittlung desDüngebedarfs als unvermeidliche Verluste berücksichtigen dürfen.Wir müssen aber auch über die aktuelle Situation hinausdenken.Erstens gilt es in den anstehenden Verhandlungen über die EuropäischeAgrarpolitik (GAP) deren Krisenfestigkeit zu stärken und verbesserteInstrumente zur Absicherung gegen klimabedingte Risiken zu schaffen.Zweitens müssen wir Anreize setzen, Rücklagen zu bilden, damit dieLandwirte in Krisensituationen ohne staatliche Hilfe auskommen. Dasginge auch dadurch, Rücklagen steuerlich zu begünstigen. Wie dies imEinzelnen realisiert werden kann, muss ergebnisoffen geprüft werden.Drittens sind wirtschaftliche Lösungen zur Absicherung von Markt- undWetterrisiken notwendig. Eine niedrigere Versicherungssteuer aufzeitgemäße Angebote der Versicherungswirtschaft könnte dazubeitragen, dass mehr Landwirte sich künftig gegen Dürreschädenabsichern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell