Connemann/Stegemann: Gute Lösung für Sauenhalter in Deutschland

Berlin (ots) - Übergangsfrist für FerkelkastrationAm gestrigen Montagabend hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSUund SPD beschlossen, die Übergangsfrist bis zum vollständigen Verbotder betäubungslosen Ferkelkastration um zwei Jahre zu verlängern.Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und der Vorsitzende derArbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, Albert Stegemann:Gitta Connemann: "Diese Einigung ist ein Befreiungsschlag. OhneÜbergangslösung stünden viele der kleinen und mittleren Betriebe vordem Aus. Diesen Strukturbruch müssen wir verhindern - für die Höfe,die ländlichen Regionen, die Verbraucher und den Tierschutz. Denn einAus der Ferkelerzeugung in Deutschland wäre eine Steilvorlage für dieProduktion in Ländern mit niedrigeren Standards. Den Preis würdenTiere und Verbraucher zahlen. Wir werden jetzt zeitnah mit der SPDeine Fraktionsinitiative auf den Weg bringen. Unser Ziel: noch indiesem Jahr wird die Übergangsfrist bis zum vollständigen Verbot derbetäubungslosen Ferkelkastration um zwei Jahre verlängert. DieseÜbergangsfrist verschafft den Betrieben jetzt Luft zum Atmen. Klarist aber auch: Alle Verantwortlichen müssen die nächsten beiden Jahrenutzen, um im Sinne des Tierwohls gute Lösungen zu finden."Albert Stegemann: "Der gestrige Beschluss desKoalitionsausschusses ist ein Erfolg für die Unionsfraktion und einegute Nachricht für die deutschen Ferkelerzeuger. Ein Inkrafttretendes Verbots zum 1. Januar 2019 ohne praktikable und marktgängigeAlternativen hätte zu einem Einbrechen der Sauenhaltung inDeutschland geführt. Das können wir jetzt abwenden. Nun sind alleAkteure in der Verantwortung mit Hochdruck an Alternativen zurbetäubungslosen Ferkelkastration zu arbeiten, die in der Praxisumsetzbar sind. Denn Verbraucher sollen auch künftig Schweinefleischaus der Region kaufen können."