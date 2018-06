Connemann/Stegemann: Deutschland ist mit der Düngeverordnung bereits auf gutem Weg

Berlin (ots) - Nitrat-Urteil des Europäischen Gerichtshofs beziehtsich nicht auf die neue DüngeverordnungDer Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Deutschland heute wegenunzureichender Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie verurteilt. Dazuerklären die Stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und der Vorsitzende derArbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, Albert Stegemann:Gitta Connemann: "Der Europäische Gerichtshof schafft Klarheit.Denn er bestätigt, dass die frühere Umsetzung derEU-Nitrat-Richtlinie nicht ausreichte. Es bestand Handlungsbedarf.Darauf hat die Bundesregierung bereits im letzten Jahr reagiert. Dieneue Düngeverordnung ist scharf. Sie stellt Höfe und Kommunen vorgroße Herausforderungen. Deutschland ist also schon auf dem Weg. Unddas ist gut so.Für die Unionsfraktion ist klar: Grundwasserschutz muss stetsVorrang haben. Zugleich brauchen wir auch in Zukunft einenzukunftsfähigen Ackerbau in Deutschland. Dafür müssen unsereBauernfamilien ihre Pflanzen weiterhin gezielt mit Nährstoffenversorgen können.Für dieses ausgewogene Verhältnis soll die neue Düngeverordnungsorgen. Allerdings hatte die neue Verordnung bisher keine Zeit,wirklich zu wirken. Deshalb stellt sich die Frage, ob sich aus demUrteil Rückschlüsse auf die neue Düngeverordnung ziehen lassen. Wirwerden die Urteilsbegründung nun sorgfältig auswerten. Dabeiunterstützen wir unsere Bundesministerin Julia Klöckner, dieSchlussfolgerungen aus dem Urteil in ihre Ackerbaustrategieeinfließen zu lassen. Mit einer Ackerbaustrategie, die gerade bei derDüngung auf die Chancen der Digitalisierung undPräzisionslandwirtschaft setzt, können wir die gesellschaftlicheAkzeptanz unserer Landwirte weiter stärken."Albert Stegemann: "Festzuhalten ist, dass sich dasVertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission und das Urteil desEuGH auf die alte Düngeverordnung aus dem Jahr 2006 beziehen. Mit derNovellierung der Düngeverordnung im Jahr 2017 hat Deutschland seineHausaufgaben gemacht und deutlich strengere Düngevorschriften zumGewässerschutz beschlossen. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen undunseren Landwirten Rückenwind zu geben bei der Umsetzung des neuen,verschärften Düngerechts. Wir brauchen eine gezielteForschungsförderung, um Innovationen im Bereich der Gülleaufbereitungzu entwickeln. Gleichzeitig müssen unsere Landwirte aber auch dieMöglichkeit erhalten, ausreichend Lagerraum für Wirtschaftsdünger zuschaffen, um diesen bedarfsgerecht ausbringen zu können. Das istaktiver Trinkwasserschutz."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell