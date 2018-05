Connemann: Pressefreiheit ist für Demokratien nicht verhandelbar

Berlin (ots) - Zugang zu freien Informationen für viele Menschenweltweit unerreichbarAm heutigen Mittwoch verleiht die UNESCO den Guillermo Cano-Preisan den in Haft befindlichen Ägypter Mahmoud Abu Zeid für besondereVerdienste um die Pressefreiheit. Dazu erklärt die StellvertretendeFraktionsvorsitzende, Gitta Connemann:"Die Zahlen über getötete, verhaftete und verfolgte Journalisten,Medienmitarbeiter und Blogger sind erschütternd. In immer mehrLändern werden sie zu Zielscheiben autoritärer Regimes.In Ländern wie z.B. der Türkei oder Ägypten wird Medienhetzestaatlich verordnet. Und es gibt subtile aber folgenschwereZensurmaßnahmen wie in Russland oder China. Staatliche Medien werdenfür Regierungspropaganda missbraucht, unabhängige Medien personellund finanziell ausgetrocknet. Die Verbalattacken des US-Präsidentenerschüttern die Glaubwürdigkeit der Medien.Jedes Opfer steht für ein persönliches Schicksal. Aber es markiertauch einen Zivilisationsbruch, der uns alle aufrütteln muss. DennAngriffe auf die Pressefreiheit sind ein untrügliches Barometer: EinRegime, das Angst vor dem freien Wort hat, tritt alle Menschenrechtemit Füßen.In Deutschland ist der Zugang zu freien Informationenselbstverständlich. Laut Rangliste der Pressefreiheit derOrganisation "Reporter ohne Grenzen" befindet sich Deutschland aufeinem der vordersten Plätze und rückt weiter nach vorne. Ein gutesSignal. Trotzdem muss die Pressefreiheit immer wieder Anstoß für alleSeiten sein, selbstkritisch diesen Anspruch zu prüfen.Für Europa und den Rest der Welt gilt dagegen: von unabhängigerPresse und unbeschränkter Nutzung von Medien können viele Menschennur träumen. Bedroht sind nicht nur Journalisten und Medienmacher. Esleiden auch die Grundrechte der Bürger.Meinungsfreiheit lebt von der Pressefreiheit. Beides gibt es nichtscheibchenweise, sondern am Stück. Deshalb ist für uns auch dieTätigkeit von unabhängigen Einrichtungen wie Reporter ohne Grenzen,Human Rights Watch oder Amnesty International so wichtig. Dank ihnenerhalten wir ein möglichst realistisches Bild vom Zustand derPressefreiheit und der Menschenrechte.Hintergrund:Auf Vorschlag der UNESCO ruft die UN-Generalversammlung seit 1993den internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai aus. Dieser Tagerinnert an die "Erklärung von Windhoek", die 1991 mit dem Ziel derFörderung einer unabhängigen und pluralistischen Presse in Windhoek,Namibia, verabschiedet wurde. Der Tag soll aber auch an dieVerletzung von Informations- und Freiheitsrechten in vielen Staatender Welt erinnern.Die UNESCO verleiht jährlich am 3. Mai den Guillermo Cano-Preisfür besondere Verdienste um die Pressefreiheit. In diesem Jahr gehter an den Ägyptischen Fotojournalisten Mahmoud Abu Zeid (Künstlername"Shawkan") Seit dem 14. August 2013 sitzt Abu Zeid imHochsicherheitsgefängnis Tora in Untersuchungshaft. Ihm droht dieTodesstrafe.Nach der Rangliste der Pressefreiheit, die jährlich von derOrganisation "Reporter ohne Grenzen" veröffentlicht wird und die diePressefreiheit in 180 Ländern "misst", droht Europa "zumKrisenkontinent für Journalisten" zu werden.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell