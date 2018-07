Connemann: Landwirte brauchen Unterstützung

Berlin (ots) - Auswirkungen der Dürre gehen alle anAm Dienstag, den 31. Juli, beraten Vertreter von Bund und Ländernüber Auswirkungen der Dürre. Dazu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Wir brauchen Klarheit. Bund und Länder müssen jetzt so schnellwie möglich entscheiden, ob es sich bei der diesjährigen Dürre um einSchadenereignis nationalen Ausmaßes handelt. Nur dann könnenbetroffene Betriebe Bundeshilfen erhalten. Dafür muss jedoch noch dieErntestatistik abgewartet werden.Eines steht aber jetzt schon fest. Die Situation ist dramatisch.Die Luft brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Existenzen.Tierhalter stehen vor der Frage, wie sie ihre Tiere noch ernährenkönnen. Viele der kleinen und mittleren Betriebe haben sich von denKrisen der letzten Jahre kaum erholt. Frostschäden bei denObstbauern, Preisverfälle bei den Schweinehaltern undFerkelerzeugern, Milchkrisen kosten ihren Tribut. Den Betrieben gehtdie Luft aus. Ihnen fehlt Liquidität.Die Länder müssen ihre Landwirte in den Regionen unbürokratischunterstützen. Möglich wären Steuerstundungen und KFW-Sonderkredite.Derzeit wird geprüft, ob Ökologische Vorrangflächen im Herbstausnahmsweise mit Ackerfutter ausgesät werden dürfen. Aber dazu musses dann zu gegebener Zeit regnen. Vorstellbar sind auchTransporthilfen für Futter. Und es zeigt sich die Berechtigung derForderung nach einer Risikoausgleichsrücklage, damit dieLandwirtsfamilien nicht in jeder Notsituation nach dem Staat rufenmüssen.Wenn sich die Situation nicht bessert, brauchen wir eineSondersitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft.Zeiten wie diese zeigen: die Landwirtschaft ist systemrelevant.Missernten werden am Ende auch die Verbraucher spüren. Sie müssensich darauf einstellen: Grundnahrungsmittel wie Milch, Mehl oderKartoffeln werden teurer. Und wenn wir jetzt nicht gemeinsamgegensteuern, werden noch mehr der kleinen und mittleren Höfe inDeutschland verschwinden. Die Auswirkungen werden alle ländlichenRegionen spüren."Hintergrund: Die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland leiden unterder anhaltenden Dürre. Viele Tierhalter stehen vor der Frage, wie sieihre Tiere noch ernähren können. Die Preise liegen inzwischen ca. 15Prozent höher als im Vorjahr. Und es fehlt Futter. Das Getreidevertrocknet am Halm, Mais bildet gar nicht erst Kolben aus, dieKartoffelernte bricht weg. Gerade viele der kleinen und mittlerenBetriebe haben keine Rücklagen mehr. Erste Hilfsmaßnahmen gibt esbereits. Die Rentenbank reicht Liquiditätskredite aus. ÖkologischeVorrangflächen wurden von betroffenen Ländern freigegeben. DieBodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH stundet Pachten.Am Dienstag treffen sich die Abteilungsleiter von Bund und Ländernin Berlin für eine vorläufige Bestandsaufnahme zu den Auswirkungender anhaltenden Dürre für die Landwirtschaft. BundesministerinKlöckner wird das Kabinett über das Ergebnis informieren. Fallsgrundsätzliche Bereitschaft besteht, seitens des Bundes zusätzlich zuden Ländermaßnahmen zu helfen, müssen Verhandlungen mit demBundesfinanzministerium und den Ländern wegen der Modalitäten geführtwerden.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell