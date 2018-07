Connemann: Land- und Ernährungswirtschaft auf freien Handel angewiesen

Berlin (ots) - Befreiungsschlag für den GeflügelsektorAm gestrigen Montag fand in Berlin die fünfte Runde derdeutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Dazu erklärt diestellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, GittaConnemann:"Deutschland ist der drittgrößte Agrarexporteur weltweit. DieLandwirtschaft erlöst jeden vierten Euro durch den Export, dieErnährungswirtschaft nahezu jeden dritten. Gerade dem asiatischenMarkt kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.Allerdings war der chinesische Markt für Geflügelexporteverschlossen. Denn seit 2006 hatte die chinesischeHauptadministration aufgrund des Auftretens der Vogelgrippe einenImportstopp verhängt. Dieser ist nun dank des persönlichen Einsatzesvon Bundesministerin Klöckner aufgehoben worden.Dies ist ein Befreiungsschlag - nicht nur aus wirtschaftlichenGründen. So kann zukünftig Nachhaltigkeit gelebt werden. Denn dieProdukte, die nach China importiert würden, werden hier nicht mehrverzehrt, sind dort aber heißbegehrt. Wenn der Bedarf nicht ausEuropa gedeckt würde, müssten in China entsprechend größere Mengenproduziert werden - mit der entsprechenden Inanspruchnahme vonWasser, Energie und Klima.Die erste Hürde ist genommen. Jetzt müssen die notwendigenVeterinärverhandlungen möglichst zügig abgeschlossen werden. Diedeutsche Land- und Ernährungswirtschaft ist darauf angewiesen, sichauf dem globalen Weltmarkt auszurichten. Um die Wirtschaftskraft derländlichen Räume zu erhalten, müssen bestehende Arbeitsplätzegesichert und zur Schaffung neuer beigetragen werden. Die Einigungzwischen Deutschland und China im Geflügelbereich leistet hierzueinen wichtigen Beitrag.Gemeinsam mit der Bundesregierung tritt die Unionsfraktion auchweiterhin für die Erschließung neuer Absatzmärkte für qualitativhochwertige Produkte der Land- und Ernährungswirtschaft aus deutschenLanden ein. Davon profitieren insbesondere die überwiegend klein- undmittelständisch geprägten Betriebe, die vorrangig im ländlichen Raumangesiedelt sind.Eine Zusammenarbeit darf aber keine Einbahnstraße sein. Deshalbist es wichtig, dass das Deutsch-Chinesische Agrarzentrum in dienächste Phase geht. Dieses wurde vor drei Jahren gegründet. Es hatsich seitdem als Plattform für eine aktive und lebendigePartnerschaft von China und Deutschland bewährt. In der erstenProjektphase wurde daran gearbeitet, die Landwirtschaft mitgemeinsamen Ansätzen produktiver und umweltgerechter zu gestalten.Nun ist das Ziel, die Landwirtschaft mit modernen und digitalenTechnologien noch nachhaltiger zu machen.Die zwischen Bundesministerin Klöckner und ihrem chinesischenAmtskollegen getroffenen Verabredungen sind also ein Beitrag fürLandwirtschaft und Umwelt gleichzeitig."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell