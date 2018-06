Connemann: Kein Verfallsdatum für SED-Unrecht

Berlin (ots) - CDU/CSU-Fraktion gedenkt der Opfer des 17. Juni1953Am 17. Juni jährt sich der Jahrestag des Volksaufstandes in derdamaligen DDR zum 65. Mal. Dazu erklärt die StellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gitta Connemann:"Es waren mutige Frauen und Männer, die vor 65 Jahren gegen dasUnrecht der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in derDDR auf die Straße gingen.Der Aufstand war die Antwort auf das Diktat von Normerhöhungen undUnfreiheit. Die Sehnsucht nach freien Wahlen, der Wunsch nachMeinungs- und Versammlungsfreiheit war ihr Antrieb. Für uns heute imwiedervereinigten Deutschland sind diese Grundrechteselbstverständlich. Die Menschen in der DDR begaben sich damals dafürin Lebensgefahr. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erinnert an den Mutder Demonstranten und gedenkt der Toten.Die Ereignisse des 17. Juni 1953 haben uns auf beiden Seiten derMauer geprägt. Es war der erste Meilenstein auf dem Weg eineszerrissenen Volkes in die Einheit. Auch daran soll das geplanteFreiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin und Leipzig erinnern. Fürdie CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist die Realisierung diesesBürgerdenkmals ein zentrales Anliegen. Es darf nicht durch immer neueDiskussionen an die Kette gelegt werden.Gleichzeitig müssen wir uns weiter mit den menschenverachtendenAuswüchsen des DDR-Unrechtsstaates auseinandersetzen. Unsere Fraktionsteht für eine konsequente Aufarbeitung der SED-Diktatur - auch überdas Jahr 2019 hinaus. Politische Häftlinge, die in der DDR hinterGitter saßen, können nach derzeitiger Rechtslage nur noch bis Ende2019 die gegen sie verhängten Urteile überprüfen und aufheben lassen.SED-Unrecht darf aber kein Verfallsdatum haben. Das sind wir denOpfern schuldig. Wir stehen für die Aufarbeitung von Stasi undZwangsadoption, Schießbefehl und Unterdrückung. Deshalb wollen wirdas Stasiunterlagengesetz, mit dem hauptamtlich oder inoffiziell fürdie Staatssicherheit Tätige überprüft werden, bis 2030 verlängern unddie Stasiunterlagenbehörde zukunftsfest machen."Hintergrund:Im Juni 1953 streikten und demonstrierten in der DDR zwischen400.000 und 1,5 Millionen Menschen. Das Regime reagierte mit brutalerGewalt. In 167 von 217 Stadt- und Landkreisen wurde derAusnahmezustand ausgerufen. Sowjetische Panzer schlugen den Aufstandblutig nieder. Mehr als 13.000 Menschen wurden festgenommen. Diegenaue Zahl der Todesopfer ist bis heute unbekannt, Schätzungen gehenvon bis zu 125 Getöteten aus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell