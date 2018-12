Connemann: Gemeinsam gegen Übergewicht und ernährungsbedingte Krankheiten

Berlin (ots) - Selbstverpflichtung der Wirtschaft großer Schrittnach vorne - im Supermarkt ist jeden Tag WahlAm heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung eine NationaleReduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz inFertigprodukten beschlossen. Hierzu erklärt die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Der allgemeine Ruf nach einem gesünderen und bewussteren Lebenbetrifft auch unsere Ernährung. Die heute beschlosseneErnährungsstrategie der Bundesregierung ist die Antwort darauf. Damitwerden vor allem Fertigprodukte sowie Baby- und Kindernahrung umFette, Zucker und Salz entschärft. Die Bundesregierung gibt damit denStartschuss für einen gesünderen Lebensstil - von Kindesbeinen an.Ein Riesenlob gebührt unserer Bundesministerin Julia Klöckner. Siehat es geschafft, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und zueiner freiwilligen Selbstverpflichtung zu motivieren. So istgewährleistet, dass alle Betriebe teilnehmen können. Deutschland istnämlich nach wie vor das Land der klein- und mittelständischenLebensmittelbetriebe. Politische Rezepte, die nur in großen Laborsgemixt werden können, würden diese ausbooten. Es ist gut, dass jetztein Weg gefunden wurde, Mittelstand und Großkonzerne nichtgegeneinander auszuspielen.Drei Kernelemente machen den deutschen Ansatz stark: gemeinsam,zielgerichtet und innovativ. Es wird auf Wissenschaft gesetzt undnicht auf Emotion. Das ist der einzig richtige Weg. Dies gilt auchfür das Ziel, die Energiezufuhr insgesamt zu reduzieren. Wer mehrKalorien zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt zu. Die Reduktionvon Zucker oder Fett kann zu einer geringeren Kalorienaufnahmebeitragen. Sie ist jedoch für sich genommen kein Garant für wenigerkalorienreiche Lebensmittel. Ersatzstoffe aus den Chemielabors dergroßen Hersteller sind nicht per se gesünder oder wenigerkalorienreich.Der erste Schritt ist getan. Politik und Lebensmittelwirtschafthaben den Aufschlag gemacht und sich Ziele gesetzt, um dieNahrungsmittel gesünder zu machen. Nun muss die Strategie umgesetztwerden. Jetzt sind auch die weiteren Beteiligten gefordert, aus Sichtder CDU/CSU-Bundestagsfraktion z.B. Ärzte, Krankenkassen und auch dieVerbraucher. Versicherte sollten ihren Ernährungsstatus kennen - vomGewicht bis zu Mangelerscheinungen. Nur dann können sie per Ernährungreagieren. Denn am Ende ist im Supermarkt jeden Tag Wahl. DieVerbraucher stimmen per Griff ins Regal über ihre Ernährung und ihrenLebensstil ab. Hier zählen Einsicht, Wissen und Information. Zwangwird immer das Gegenteil bewirken. Die Lust auf Genuss muss bleiben.All dem trägt die Strategie des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft Rechnung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell