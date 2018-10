Connemann: Erntedank ist auch Dank an die Landwirte

Berlin (ots) - Heimische Landwirtschaft sorgt auch in schwierigenZeiten für reich gedeckten TischAm kommenden Sonntag feiern die christlichen Kirchen Erntedank.Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wünscht allen Bürgern undbesonders den Landwirten einen frohen und besinnlichen Erntedank.Zur Freude und dem Dank über die Ernte kommt in diesem Jahr jedochauch Demut. 2018 wird als Jahr der großen Dürre und Missernten inErinnerung bleiben. Die Trockenheit hat vielen Landwirten undWaldbauern zugesetzt. Einige Landstriche sind fast verödet. DieAuswirkungen waren und sind dramatisch. Die Folgen gehen am Ende allean. Denn sterben die ländlichen Räume, sterben auch Lebensraum undHeimat für die Hälfte der Menschen in Deutschland.Das Erntedankfest führt uns vor Augen: eine gute Ernte ist nichtselbstverständlich. Das gilt auch für Grundnahrungsmittel wie Milch,Mehl oder Kartoffeln. Der Mensch ist und bleibt von Naturereignissenabhängig. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich daher für Hilfenfür bedrohte landwirtschaftliche Betriebe eingesetzt. Denn es geht umExistenzen. Landwirtschaft ist harte Arbeit. Die Betriebe wollenkeine Almosen sondern faire Einkünfte. Sie wollen vorsorgen können.Dafür brauchen wir Maßnahmen, die in Zukunft noch mehrRisikomanagement ermöglichen wie z.B. eine Klimarücklage. Auch imBereich der Digitalisierung gehört die Landwirtschaft in denMittelpunkt. Denn mittels innovativer neuer Techniken wird dieLandwirtschaft noch nachhaltiger.Unsere Bauernfamilien sorgen auch in schwierigen Zeiten für einenreich gedeckten Tisch. Sie verdienen unsere Solidarität und keinenZynismus oder eine Misstrauenskultur."Hintergrund:Zum Erntedankfest danken Christen Gott für die Ernte des Jahresund die Schöpfung. Das Erntedankfest ist ein traditionsreiches Festin unseren Kirchen. Vielerorts wird der Altarraum mit geerntetenFrüchten, Getreide und Brot, Erntekronen und Kränzen geschmückt. AuchMenschen, die nicht so häufig die Kirche besuchen, fühlen sich vondiesen Traditionen angesprochen.Im Jahr 2018 haben Trockenheit und Dürre jedoch zu Misserntengeführt. Viele der kleinen und mittleren landwirtschaftlichenBetriebe haben sich von den Krisen der letzten Jahre kaum erholt.Tierhalter stehen vor der Frage, wie sie ihre Tiere noch ernährenkönnen. Frostschäden bei den Obstbauern, Preisverfälle bei denSchweinehaltern und Ferkelerzeugern sowie Milchkrisen kosten ihrenTribut.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell