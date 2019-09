"Connecting Entrepreneurs with Capital": Die NOAH Conference 2019 in London bringt führende Investoren und Digitalunternehmer zusammen (FOTO)

London (ots) -Wenn am 30. und 31. Oktober, dem anvisierten Brexit-Termin,führende Investoren, Entrepreneure, Unternehmensleiter und digitaleDienstleister im Londoner Old Billingsgate zusammen kommen, ist esZeit für die NOAH Conference (www.noah-conference.com), das führendeBranchen-Event der europäischen Digitalwirtschaft.C-Level-Führungskräfte aus über 600 europäischen Top-Tech-Unternehmentreffen auf über 400 Investoren und 300 B2B-Experten. Das Programmder Hauptbühne mit über 100 Sprechern umfasst zahlreiche Keynotes,Unternehmenspräsentationen sowie Paneldiskussionen, während auf derStart-up-Stage über 80 ausgewählte Start-ups potentiellen Investorenüberzeugen.Bereits zum elften Mal laden die Veranstalter in die britischeHauptstadt ein und knüpfen damit nahtlos an die erfolgreichen Formateder Vorjahre an. "Connecting Entrepreneurs with Capital" ist dabeimehr als nur das Motto der Konferenz, wie die Erfolgsgeschichten derletzten zehn Jahre belegen. Und auch in diesem Jahr sorgen namhafteUnternehmen für die gewohnt hohe Qualität der Inhalte.Auf der Hauptbühne präsentieren über 100 Experten aus denBereichen FinTech, Mobility und E-Commerce, Digital Health und vielenweiteren, ihre Unternehmen. Hier nur einige der Highlights:- Hanno Renner, Co-Founder & CEO Personio- Gilles Despas, CEO Scout24 Switzerland- Catherine Faiers, COO Auto Trader Group- Fahd Beg, Chief Investment Officer Naspers- Miki Kuusi, Co-Founder & CEO Wolt- Anne Boden, CEO Starling Bank- Luke Griffiths, General Manager UK Klarna- Amir Nooriala, Chief Strategy Officer OakNorth- Felix Schneider, CEO Dreamlines- Kevin Cornils, Managing Director, International & DigitalPelotonAuf der Start-up-Stage pitchen mehr als 80 ausgewählteJungunternehmen und haben so die Möglichkeit, in diesem Umfeldrelevante VCs und Business Angels zu treffen. Den Teilnehmern winktneben Visibilität und Investoreninteresse auch ein Präsentations-Slotauf der NOAH Main-Stage in Berlin 2020. Noch bis zum 4. Oktoberkönnen sich ambitionierte Start-ups auf der Webseite derVeranstaltung bewerben.Das vollständige Konferenzprogramm ist bereits auf der Webseiteder NOAH Conference zu finden. Akkreditierungswünsche für die NOAHLondon 2019 sind ab sofort möglich.Weiterführende Links:Konferenzprogramm(https://www.noah-conference.com/program-london-2019/)Presseakkreditierung(https://www.noah-conference.com/press-accreditation/)Über NOAH ConferenceIm Jahr 2009 gestartet, entwickelte sich die NOAH Conference zuEuropas führendem Event der Digitalszene. Über 2.000 Internet-CEOs,Entscheider und Investoren erhalten jährlich Einblicke in dieneuesten Konzepte sowie die Möglichkeit zum Netzwerken,Geschäftsbeziehungen aufzubauen und die NOAH-Partys zu genießen.Bekannt für ihren Fokus auf profitable Business-Modelle und Daten,bietet die Veranstaltung außerdem die Möglichkeit zur Interaktion mitSpeakern, Inspiration und Unterhaltung. Die NOAH Conference lädtdieses Jahr zu zwei thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein:NOAH London (30. - 31. Oktober 2019) fokussiert sich darauf,Kapitalgeber mit Unternehmen zusammenzubringen und den Dienstleisterndabei zu helfen, relevante Kunden zu finden.NOAH Berlin (4. - 5. Juni 2020) präsentiert eine einzigartigeDiskussionsplattform für CEOs und Gründer der etablierten Unternehmensowie ihre disruptiven Herausforderer in verschiedenenBranchendisziplinen.Pressekontakt:PIABO PR GmbHMaike Schöffel+49 30 2576205-14noah@piabo.netOriginal-Content von: NOAH Conference, übermittelt durch news aktuell