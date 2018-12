ConnectOne: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie ConnectOne aus dem Segment "Regionalbanken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.12.2018 ein Kurs von 17,73 USD geführt.

Unser Analystenteam hat ConnectOne auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ConnectOne. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für ConnectOne liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ConnectOne vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,73 USD) könnte die Aktie damit um 103,05 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die ConnectOne-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ConnectOne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 24,77 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (17,73 USD) deutlich darunter (Unterschied -28,42 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (20,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,44 Prozent), somit erhält die ConnectOne-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die ConnectOne-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.