Conmed Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Conmed, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.06.2022, 11:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 108.62 USD.

Die Aussichten für Conmed haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Conmed ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Conmed-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,49, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,68, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Conmed-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Conmed vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 155 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (108,62 USD) ausgehend um 42,7 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Conmed von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Conmed beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,64 Prozent und liegt mit 0,35 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,99) für diese Aktie. Conmed bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.