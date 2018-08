Confucian Merchants Conference 2018 findet vom 28. - 30. September in der chinesischen Provinz Shandong statt

Jinan, China (ots/PRNewswire) - Die Confucian Merchants Conference2018 (CMC), die vom Parteikomitee der Provinz Shandong derKommunistischen Partei Chinas und der Volksregierung der ProvinzShandong ausgerichtet wird, findet vom 28. - 30. September in Jinan,China, statt.Die Konferenz steht ganz im Zeichen der Themenbereiche "The GreatWay to Confucian Entrepreneurship: Integrity and Credibility" (Derhohe Weg zum konfuzianischen Unternehmertum: Integrität undGlaubwürdigkeit) und "New Era, New Vision, New Energies, NewConfucian Entrepreneurs" (Neues Zeitalter, neue Vision, neueEnergien, neue und konfuzianisch geprägte Entrepreneure). Während dergesamten Veranstaltung werden verschiedene Aktivitäten in allen 17Städten der Provinz Shandong stattfinden.Die Konferenz will als Leitlinie Präsident Xi Jinpings Gedankengutfür das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung, dieVorgaben des 19. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas, undinsbesondere die von Präsident Xi Jinping bei seinem Besuch inShandong geäußerten wichtigen Anweisungen und Kommentare umsetzen.Die Veranstaltung bringt repräsentative Unternehmer aus Shandongund anderen Provinzen, die in Shandong investiert oder mit derProvinz kooperiert haben, und einflussreiche Vertreter aus derWirtschaft sowie Hochschul- und Forschungseinrichtungen zusammen, diein Shandong gelehrt oder geforscht und einen wichtigen Beitrag zu denwirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der Provinz geleistethaben.Die Konferenz soll folgenden fünf Zielen dienen:Erstens: Sie soll die einzigartigen Eigenschaften der ProvinzShandong hervorheben. Als Wiege des Konfuzianismus verkörpertShandong sowohl langjährige traditionelle chinesische Kultur als auchmodernes Unternehmertum, und schafft eine neue, einzigartige moderneVersion des konfuzianischen Unternehmertums.Zweitens: Die Veranstaltung will eine Plattform zur Förderung deswirtschaftlichen Wohlstands in der Provinz Shandong schaffen. Mit derAusrichtung der Konferenz möchten das Parteikomitee der ProvinzShandong der Kommunistischen Partei Chinas und die Volksregierung derProvinz Shandong konfuzianisches Unternehmertum in der Modernefördern, Kooperationsmechanismen und -plattformen aufbauen, Kontakteausbauen und ein Umfeld schaffen, in dem diese neueGeschäftsphilosophie gedeihen kann.Drittens: Die Konferenz soll dazu dienen, hochrangige Ressourcenzu bündeln. Sie wird 11 branchenspezifische Foren beinhalten,darunter die Themen Informationstechnologie der neuen Generation,High-End-Equipment, neue Energien, neue Materialien, moderneSeefahrt, medizinische Versorgung und Altenpflege, fortschrittlicheChemietechnik, effiziente Landwirtschaft der Neuzeit, kulturelleInnovation, gehobener Tourismus, zeitgemäße Finanzierungsdienste, undweitere. Die Konferenz will den Austausch zwischen Spitzenkräften ausverschiedenen Bereichen fördern, aktuelle Diskussionen überEntwicklungstrends und Investitionsmöglichkeiten in relevantenBereichen anstoßen und Vorschläge zu wichtigen Projekten in Shandongliefern, die zur Wiederankurbelung der Wirtschaft, zur industriellenTransformation und Modernisierung und Investitionsförderung dienen.Mit Fokus auf die "Top Ten"-Branchen der Provinz engagiert sichShandong für eine Optimierung und Verbesserung und das Wachstumdieser Industriezweige. Shandong wird ebenfalls alle Aspekte vonIndustrie- und Finanzkette, Talentmanagement und Innovationsketteweiter integrieren und systematisch die Großprojekte, maßgeblichenStrategien und Spitzentalente einbringen, die für eine ausgereifte,qualitätsbetonte Entwicklung in der Provinz erforderlich sind, unddamit neue Möglichkeiten, neue Dynamik und neue Perspektiven für dieEntwicklung in Shandong aufzeigen.Viertens: Die Veranstaltung will sich durch Akribie undAusgereiftheit auszeichnen. Zu diesem Zweck haben alle 17 Städteverschiedene Veranstaltungen geplant, die dafür konzipiert sindakribisch geplante Einführung und aufgefeilten Service zu bieten.Fünftens: Die Konferenz versteht sich als dauerhafte, alle zweiJahre stattfindende Einrichtung, für die eigens eine Festanstellungim Sekretariat geschaffen wurde.Pressekontakt:Pearl+86-139-1096-61312658986795@qq.comOriginal-Content von: Information Office of the People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuell