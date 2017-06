Konfigurations-Engine und Integrationsfähigkeit werden alsKernkompetenzen genanntKopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Configit A/S, ein weltweitführendes Unternehmen bei Configuration Lifecycle Management (CLM)[Verwaltung des Konfigurationslebenszyklus] wurde als wichtigerAkteur im IDC MarketScape (https://configit.com/news/major-player-in-cpq-applications-by-idc/?utm_source=pr_newswire&utm_medium=press_release&utm_campaign=idc_major_player): Worldwide ManufacturingConfigure, Price, Quote Applications 2017 Vendor Assessment (Doc#US41156617, April 2017) bezeichnet. Configit war einer von 12, indiesem Bericht genannten Anbietern, wobei die Bewertungskriteriensowohl bestehenden Fähigkeiten als auch künftige Strategieneinschlossen."Dies ist eine ganz besondere Ehre für uns", sagte Tim Baynes,Executive Vice President, Product Strategy and Marketing. "Wir sindder festen Überzeugung, dass unsere CLM (Configuration LifecycleManagement)-Strategie uns auch in den kommenden Jahren unvermindertvon unseren Mitanbietern unterscheiden wird."Der Bericht nennt die "außerordentlichen Fähigkeiten" von Configitmit den komplexesten Produktkonfigurationen umzugehen undunterstreicht ebenfalls die enge Integration mit SAP VC, die eingesteuertes Verkaufserlebnis zusätzlich zu der VC-Schlüsselfunktionfür Konfiguration und Preisfindung sowie die Möglichkeit bietet,Konfiguration in hochkomplexe Industrieausrüstung einzubetten."Mit der unlängst angekündigten Partnerschaft mit Infosys(https://www.infosys.com/) und Tata Consultancy Services(https://www.tcs.com/) bauen wir sowohl unsere globale Reichweite alsauch unsere Lieferfähigkeit aus", sagte Baynes. "Des Weiteren stärkenwir unsere Partnerbasis mithilfe neue Beziehungen und der ConfigitAcademy (https://configit.com/academy/)."Die im Jahr 2015 gegründete Academy hat inzwischen mehr als 250Diplome ausgestellt, von denen 100 alleine in den vergangenen sechsMonaten an Partner-Implementierer verliehen wurden."Zum Abschluss unseres ersten European User Summit gaben wirbekannt, dass unser neues Cloud-Angebot wie geplant im Q3 2017kommerziell verfügbar sein wird. Wir sind überzeugt, dass unserPartnernetzwerk angesichts der zunehmenden Marktanteile von Configitbei CPQ und CLM auch weiterhin wachsen wird."Über ConfigitConfigit (https://configit.com/?utm_source=pr_newswire&utm_medium=press_release&utm_campaign=volvo_customer) ist weltweit im BereichConfiguration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen führend und bieteterfolgskritische Softwarelösungen zur Konfiguration komplexerProdukte an. Alle Produkte von Configit basieren auf der patentiertenVirtual Tabulation(TM) Technologie, welche die Produktkonfigurationdurch höhere Geschwindigkeit und den besseren Umgang mit Komplexitätneu definiert hat. Mit Virtual Tabulation stellt Configitmarktführenden, weltweiten Unternehmen leistungsstarke,benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereit.Über IDC MarketScape: Das Anbieteranalysemodell von IDCMarketScape wurde konzipiert, um einen Überblick über dieWettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- undKommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten zu bieten. Die fürdie Analysemethode verwendet Bewertungsmethodik stützt sich sowohlauf qualitative als auch auf quantitative Kriterien und führt zueiner einzigen grafischen Darstellung der Position jedes einzelnenAnbieters in einem bestimmten Markt. IDC MarketScape liefert einklares Bezugssystem, in dem das Produkt- und Dienstleistungsangebot,die Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und künftigeErfolgsfaktoren der IT- und Telekommunikationsanbieter im Markt aufaussagekräftige Art und Weise verglichen werden. Das Bezugssystembietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Beurteilung der Stärkenund Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/474104/Configit_Logo.jpgPressekontakt:Presseanfragen: Kirsten Pflomm+45 22 20 59 51kpflomm@configit.comOriginal-Content von: Configit, übermittelt durch news aktuell