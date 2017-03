Configit und Institute of Configuration Management verkünden Partnerschaft

Atlanta und Denver (ots/PRNewswire) - Configit und das Instituteof Configuration Management (ICM) verkündeten heute ihrePartnerschaft zur Lösung der komplexestenKonfigurationsherausforderungen, denen große Unternehmengegenüberstehen.ICM ist das branchenweit führende Unternehmen im BereichKonfigurationsmanagement, das besonders für sein CMII/IPE-Modellbekannt ist. CMII (CM2) von ICM ist eine erweiterte Version des CM.CMII vereint alle mit dem Konfigurationsmanagement in Zusammenhangstehenden Aktivitäten in einem Produkt und bietet eine Infrastruktur,die mit Veränderungen zurecht kommt, dokumentierte Anforderungenklar, präzise und gültig aufrechterhält und gleichzeitigsicherstellt, dass die Konfigurationen den Anforderungen in jedemFall entsprechen. Eine solche Infrastruktur ist eine Voraussetzungfür so genannte "Exzellenz in integrierten Prozessen" (integratedprocess excellence, IPE).Configit bietet die leistungsfähigsteProduktkonfigurationstechnologie der Branche. Führende Hersteller ausaller Welt verlassen sich bei der Handhabung ihrer wichtigstenProduktlinien auf die CPQ- (configure-price-quote) und CLM-Software(configuration lifecycle management) von Configit.Im Hinblick auf die Partnerschaft erklärte Joseph Anderson, VicePresident of Services and Marketing von ICM: "Das Institute ofConfiguration Management freut sich, im Rahmen dieser Partnerschaftmit Configit zusammenzuarbeiten, und vertritt die Position, dassdiese Zusammenarbeit einen Wert für unsere Kunden haben wird, der mittiefgreifenden Veränderungen einhergeht. Wir sind davon überzeugt,dass die Virtual Tabulation(TM) Technologie von Configit und seinAnsatz im Hinblick aufs Configuration Lifecycle Management (CLM) fürein greifbares Internet der Dinge erforderlich sind. Der Ansatz vonConfigit stimmt mit dem Mantra von ICM überein, bei denen dieGrundlage der vierten Revolution ein richtiges CM-Netzwerk, bei demMenschen, Prozesse und Produkte vollständig in ein funktionalesInternet der Dinge integriert sind, ist. Kunden von ICM und Configitwerden ein Mittel haben, eine Version und Quelle derKonfigurationsdaten für das gesamte Netzwerk zu erreichen.""Configit freut sich darauf, mit dem Institute of ConfigurationManagement zusammenzuarbeiten. ICM und Configit haben sich beide derLösung von Konfigurationsproblemen für Hersteller verschrieben. Wirteilen einige der gleichen Kunden und die gleichen Grundwerte bei derUnterstützung unserer Kunden, um Exzellenz in allen geschäftlichenFunktionen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, zu erreichen.Ziel und Zweck der Configuration-Management-Lösungen von ICM ist esvornehmlich, Prozessexzellenz zu erreichen, um sicherzustellen, dassProdukte gemäß den Spezifikationen hergestellt und geliefert werden.Es ist schwer, gutes Konfigurationsmanagement umzusetzen, und fürUnternehmen, die komplexe Produkte herstellen, ist dies eine nochgrößere Herausforderung. Configit und ICM werden zusammenarbeiten, umLösungen zu liefern, die Unternehmen dabei unterstützen, ihreKonfigurationsmanagementprozesse wesentlich zu verbessern, besondersjene Unternehmen, die konfigurierbare Produkte haben", erklärtTimothy Baynes, Executive Vice President for Marketing and ProductStrategy bei Configit.Weiterführende Informationen über dieProduktkonfigurationssoftware von Configit und seinen Support fürsKonfigurationsmanagement: www.configit.com/icm-pr.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/474104/Configit_Logo.jpgPressekontakt:Gabriella Schiang+454-237-6775Original-Content von: Configit, übermittelt durch news aktuell