ConferenceSeries bietet einzigartige Erfahrung mit wissenschaftlichen Konferenzen vor Ort und online

Veranstaltungsorganisator bringt 10 Jahre Erfahrung überKommunikation im Gesundheitswesen und umfangreiches Wissen überForschung in der Wissenschaftsgemeinde einLondon (ots/PRNewswire) - ConferenceSeries(https://www.conferenceseries.com/) ist ein Veranstaltungsorganisatorfür die Bereiche Medizin und Biowissenschaften, der sich seit übereinem Jahrzehnt mit einer Reihe von wissenschaftlichen Konferenzen inganz Europa, Asien und Amerika für die Kommunikation imGesundheitswesen einsetzt. Die einzigartigen Möglichkeiten vonConferenceSeries stützen sich auf die Fähigkeiten des Veranstalterszur Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftseinrichtungen inAmerika und im Ausland und auf die Verbindungen zu wissenschaftlichenGesellschaften, um Medizin-Konferenzen(https://www.conferenceseries.com/medical-meetings),Pharmazie-Konferenzen, Biowissenschaften-Konferenzen undTechnik-Konferenzen zu organisieren.ConferenceSeries, mit Schwerpunkt auf der Organisation vonunabhängigen Medizinveranstaltungen, dient zahlreichen Klienten ausder geschäftlichen und akademischen Welt. Dazu gehörenOrganisationen, die sich mit Forschungen im Medizinbereich, mitklinischen Praktiken und der Pharmabranche beschäftigen.ConferenceSeries könnte die traditionelle Rolle der Veranstalter vonWissenschaftskonferenzen, die bisher bei den Veranstaltungen eineInteraktion nur unter den real anwesenden Teilnehmern möglich machen,komplett verwandeln. Ab 2019 werde ConferenceSeries gemeinsam mitPartnerunternehmen ebenfalls Online-Wissenschaftsveranstaltungen zumehr als 50 verschiedenen Disziplinen anbieten, erklärte Dr.Srinubabu Gedela (https://www.omicsonline.com/srinubabu-gedela.php),CEO, Omics International (https://www.srinubabu.com/).Alle wichtigen Tagungen von ConferenceSeries werden mitAnrechnungspunkten für kontinuierliche fachliche Fortbildung(Continued Professional Education/CPD), Weiterbildung (ContinuedEducation/CE) und kontinuierliche ärztliche Fortbildung(https://www.conferenceseries.com/cme-medical-meetings) (ContinuedMedical Education/CME) anerkannt. ConferenceSeries repräsentiert einelegitimierte Institution, die Verantwortung für die Beurteilung vonwissenschaftlichen Inhalten trägt und deren Qualität gemäß denanerkannten Standards sicherstellt. ConferenceSeries ermutigtAkademiker und Forscher in ihrer Anfangsphase, ein Teil des YoungResearch Forum, der Best Poster Competition und von E-Poster zuwerden, um beim Aufbau von effektiven Partnerschaften, derInteraktion mit jungen und etablierten Forscherkollegen sowie zurOrientierung für Karriereperspektiven zusammenzuarbeiten und so einetranskontinentale Kooperation, wechselseitige Vereinbarungen und dieEinbindung von jungen Forschern zu fördern. Die Veranstaltungenleisten einen wichtigen Beitrag, um im globalen KontextAufmerksamkeit zu gewinnen.ConferenceSeries ist ein bedeutender Akteur bei der Organisationvon mehr als 2000 internationalen Konferenzen(https://www.omicsonline.org/international-scientific-conferences/)jährlich in über zwanzig Ländern Europas (Vereinigtes Königreich,Deutschland, Spanien, Italien, Irland, Niederlande, Belgien,Frankreich, Österreich, Portugal, Tschechische Republik etc.) und aneinigen der Top-Destinationen für Konferenzen (London, Rom, Berlin,Madrid, Barcelona, Amsterdam, Brüssel, Paris, Wien, Lissabon, Pragetc.). ConferenceSeries arbeitet mit Omics International als Partnerzusammen, um Konferenzen durchzuführen und Tagungsunterlagen zupublizieren. Im Fokus steht ein breites Spektrum von Fachgebieten, u.a.: Landwirtschaft, Biochemie, Kardiologie, Chemieingenieurwesen,Zahnheilkunde, Diabetes, Ingenieurwesen, Umweltwissenschaften,Nahrungsmittel, Gastroenterologie, Genetik,Geologie/Geowissenschaften, Gesundheitswesen, Immunologie,Infektionskrankheiten, Materialwissenschaften, Mikrobiologie,Nanotechnologie, Nephrologie, Neurowissenschaften, Krankenpflege,Ernährung, Onkologie, Augenheilkunde, Kinderheilkunde,Pharmawissenschaften, Chirurgie, Impfungen und Tiermedizin.Kontakt :+1 6508894686, E-Mail: contact@conferenceseries.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/554693/Conference_Series_Logo.jpgOriginal-Content von: ConferenceSeries, übermittelt durch news aktuell