Conduent Aktie: Unternehmen verkauft seine Midas-Lösungssuite für 340 Millionen Dollar!

Conduent Inc. (NASDAQ:CNDT) hat vereinbart, seine Midas Suite of Solutions für 340 Millionen Dollar in bar an symplr zu verkaufen. Der Verkauf umfasst die Midas-Suite von Lösungen für Patientensicherheit, Qualität und fortschrittliche Analytik, einschließlich DataVision und Statit.

Das ist passiert

symplr ist ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für das Gesundheitswesen, einschließlich Governance, Risikomanagement und Compliance, und wird von der Clearlake Capital Group, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung