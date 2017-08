Condor will für zahlreiche Air-Berlin-Jets bieten

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Poker um Flugzeuge und Personal aus der Insolvenzmasse der Air Berlin bekommt die Lufthansa ernsthafte Konkurrenz.



Der zum Thomas-Cook-Konzern zählende Ferienflieger Condor bereitet ein Angebot für Jets in deutlich zweistelliger Zahl vor, wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Deutschen Presse-Agentur sagte. Man sei sowohl an Mittelstrecken- als auch an Langstreckenjets interessiert.

Condor wollte die Angaben am Donnerstag nicht kommentieren. Das Unternehmen hatte aber bereits früher seine Bereitschaft erklärt, bei der Air-Berlin-Insolvenz eine aktive Rolle zu spielen.