Condor und Germania starten gemeinsamen Einzelplatzverkauf: Mehr Reisemöglichkeiten und neue Ziele auf beiden Unternehmenswebseiten buchbar

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Condor und Germania starteneine Kooperation und beginnen ab sofort mit dem gemeinsamen Verkaufihrer Flüge. Flugtickets sind künftig gegenseitig auf denUnternehmenswebseiten der beiden Airlines buchbar, da die Webseitenüber den Buchungsprozess miteinander verlinkt sind. Die Ferienfliegerbieten auf ihren Plattformen jeweils ergänzende Kurz- undMittelstreckenverbindungen des Partners an, wobei die Airlines ihreTicketpreise weiterhin unabhängig gestalten."Wir freuen uns, unseren Fluggästen mit dieser Kooperation einerweitertes Streckenportfolio und eine weitere Buchungsmöglichkeitanbieten zu können", so Ralf Teckentrup, Vorsitzender derGeschäftsführung der Condor Flugdienst GmbH. "Germania und Condorkönnen so ihre Stärken bündeln und das Streckennetz sowie die Auswahlfür unsere Kunden um zahlreiche Möglichkeiten erweitern.""Als etablierte Ferienfluggesellschaften eint Condor und Germaniadasselbe Verständnis um einen angenehmen Flug", sagte Karsten Balke,CEO der Germania Fluggesellschaft mbH, zur Bekanntgabe derKooperation. "Neben sich ergänzenden Streckennetzen wird dieseKooperation im Wesentlichen auch durch einen ähnlichen Anspruch anService, Zuverlässigkeit und Konstanz getragen, für die beideTraditionsunternehmen seit Jahrzehnten stehen."Besuchern der Condor Webseite stehen somit zusätzlich 187 neueVerbindungen zu 54 Destinationen zur Auswahl. Das Angebot aufflygermania.com erweitert sich um 24 Flugziele und 150 neue Strecken.Vor allem die neuen Ziele wie beispielsweise Sardinien, Süditalienoder Porto Santo stellen interessante Ergänzungen zum GermaniaStreckennetz dar. Die Routen von Germania nach Beirut, Tel Aviv oderMálaga runden das Angebot auf der Condor Webseite ab.Neben den ergänzenden Zieldestinationen besteht ein weitererVorteil für die Fluggäste in einer flexibleren Auswahl iminnerdeutschen Flughafennetz. Während Condor an den neun großenFlughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,Köln/Bonn, Hannover, Leipzig und Berlin Schönefeld stationiert ist,bedient Germania parallel dazu Flughäfen wie Bremen,Münster-Osnabrück, Dresden oder Nürnberg. Wenn ein Fluggastbeispielsweise zum neuen Condor Ziel Paphos, der Kulturhauptstadt2017 fliegen möchte, kann er dies auf der Condor Webseite mitAbflughafen Frankfurt (Condor) oder Dresden, Hamburg, Berlin,Düsseldorf, München, Stuttgart und Nürnberg (Germania) buchen.Insgesamt bringen die beiden Airlines jährlich mehr als zehnMillionen Passagiere an die schönsten Urlaubsorte.Die Condor Flugdienst GmbH fliegt ihre Gäste seit 1956 an dieschönsten Ferienziele der Welt. Die traditionsreiche Airline ist100-prozentige Tochter der Thomas Cook GmbH. Jährlich fliegen übersieben Millionen Kunden mit Condor zu rund 75 Destinationen inEuropa, Amerika, Afrika und Asien. Das Streckennetz desFerienfliegers umfasst durch Kooperationen mit Airlines in denZielgebieten über 230 Ziele. Seit 2013 bildet Condor innerhalb derThomas Cook Group plc gemeinsam mit den Fluggesellschaften ThomasCook Airlines UK, Thomas Cook Airlines Scandinavia und Thomas CookAirlines Belgium die Thomas Cook Group Airlines. Die Flotte derAirlines der Thomas Cook Group besteht aus 95 modernen undumweltfreundlichen Flugzeugen, davon 45 Flugzeugen aus der CondorFlotte: Neun Airbus A320, sieben Airbus A321, dreizehn Boeing 757-300und sechzehn Boeing 767-300. Die Flugzeuge werden von den eigenenTechnikbetrieben der Airlines gewartet. Der Ferienflieger hat in denvergangenen Jahren zahlreiche Awards gewonnen, darunter dieAuszeichnung zum "Service Champion 2016" in der Goldkategorie.Bildmaterial und weitere Informationen unter www.condor.com/newsroomGermania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 2,8 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der SchweizerSchwestergesellschaft Germania Flug AG betreibt das Unternehmenderzeit 25 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania TechnikBrandenburg. www.flygermania.comPressekontakt:Sabine TellerHead of PRPhone: +49 30 52280 8765Fax: +49 30 52280 8361Email: presse@germania.aeroInternet: www.flygermania.comGermania Fluggesellschaft mbHRiedemannweg 5813627 BerlinGermanyOriginal-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell