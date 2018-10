Condor Petroleum: Aktienanalyse vom 28.10.2018: Das Ende oder geht es weiter?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Condor Petroleum unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Condor Petroleum-Aktie notierte am 26.10.2018 mit 0,18 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unser Analystenteam hat Condor Petroleum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Condor Petroleum-Aktie hat einen Wert von 60,87. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,18). Condor Petroleum ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,18). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Condor Petroleum.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Condor Petroleum derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,49 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,18 CAD) um -63,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,26 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -30,77 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Condor Petroleum in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Condor Petroleum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Condor Petroleum bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.