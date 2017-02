Condé Nast Traveller ehrt Thalassa Spa / Anassa erhält Spa Award 2017

Pafos, Zypern (ots) - Preisregen für das Anassa: vor wenigenWochen bereits als eines von weltweit nur 20 Hotels in die vielbeachtete Condé Nast Traveller Goldlist 2017 aufgenommen, erhieltZyperns luxuriöses Fünfsternehotel nun den diesjährigen Spa Award desrenommierten britischen Magazins. Condé Nast Traveller verleihtden Award in acht Kategorien. Anassa konnte aufgrund seinergleichbleibend hohen Qualität von Haus, Einrichtung und Design,Service, Kulinarik, Spa-Ausstattung und -Angebot den Preis als "MostConsistent High Performer" für sich entscheiden.Der Fokus des Spas liegt auf seiner ganzheitlich ausgerichtetenThalassotherapie, die die natürliche Kraft des Meeres nutzt.Wertvolle Spurenelemente, Vitamine, Proteine und Mineralstoffe sindin Meerwasser, Meersalz, Meeresalgen und Meeresschlamm enthalten. Fürdie Therapien und Anwendungen wird das kristallklare Salzwasserdirekt aus der Chrysochou-Bucht in die Treatment-Räume gepumpt. Einebesonders effektive Aktivierung der Körperenergien sowie derDurchblutung wird beispielsweise mit der "Thalasso Jet Shower"erreicht, bei der der Körper mit Meerwasserstrahlen in wechselnderIntensität und Temperatur massiert wird - eine empfehlenswerteBehandlung zur Stärkung des Immunsystems und Entschlackung desKörpers.Neben Meerwasser werden für die Bio-Behandlungen im Thalassa Spaauch andere Ressourcen der Insel genutzt, die die Zyprer bereits seittausenden von Jahren für die Schönheitspflege verwenden. Die Listeder frisch angerührten Ingredienzen für die Körperpackungen liestsich wie ein Menü für Naschkatzen: Honig für beanspruchte Haut,Yoghurt für öligen Teint, Olivenöl für trockene und empfindlicheHaut. Dazu werden Kräuteressenzen beigemischt, die der HautFeuchtigkeit spenden und das Hautbild verfeinern. Facials undGesichtsbehandlungen sowie Massagetherapien - darunter Detox-, Aroma-und Hot-Stone-Massagen - ergänzen das Angebot. Das Spa-Menü umfasstzudem Packages wie ein spezielles Vater-Sohn-Erlebnis, das einenabwechslungsreichen Mix aus erholsamen Spa-Treatments,ereignisreichem Angelausflug und Segelturn sowie gemeinsameTrainingskurse bietet (492EUR für zwei Personen).Reservierungen: anassa@thanoshotels.comPressekontakt:Pressebüro Thanos Hotels and Resorts: SvOPR, Tel. +49(0)303212002info@svo-pr.comOriginal-Content von: Thanos Hotels, übermittelt durch news aktuell