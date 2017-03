Concur stellt erste integrierte Lösung für das Risiko-Management im Rahmen von Geschäftsreisen und Monitoring-Service vor

Zunehmende globale Risiken führen zu Unsicherheit und erhöhtemBedarf, Mitarbeiter immer und überall erreichen zu könnenFrankfurt, Germany (ots/PRNewswire) - Concur(https://www.concur.com/?pid=pr&cid=20179), der führende Anbieter vonintegrierten Lösungen für das Geschäftsreisemanagement und Teil vonSAP, stellt heute die erste integrierte Lösung für dasRisiko-Management im Rahmen von Geschäftsreisen vor. Sie bietet denbranchenweit umfassendsten Datensatz zu Reisekosten und Ausgaben. Dieneue Lösung umfasst zudem die Möglichkeit eines rund um die Uhrverfügbaren Monitoring-Services. Dieser unterstützt bei derKommunikation mit Mitarbeitern und steht diesen im Auftrag desUnternehmens jederzeit unterstützend zur Seite. Der Service reichtvon einem Leitfaden für die Reisevorbereitung bis hin zuSicherheitsinformationen im Notfall."Angesichts globaler Risiken und einer steigenden Anzahl vonGeschäftsreisen hat Concur ein starkes Verantwortungsbewusstsein fürunsere Mitarbeiter und Kunden auf der ganzen Welt entwickelt", sagtMike Eberhard, Präsident von Concur. "Die Gefährdungen reichen vonpolitischen Unruhen bis hin zu Naturkatastrophen und terroristischenAngriffen. Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen sicher sein, wosich ihre Mitarbeiter aufhalten, um diese so schnell wie möglich inSicherheit bringen zu können. Unser Datenbestand geht über dieherkömmlichen Angaben zu gebuchten Reiseabläufen hinaus. Er maximiertdie Sichtbarkeit und befähigt Unternehmen dazu, in den entsprechendenSituationen aktiv zu werden. Bei den jüngsten globalen Ereignissenwar Concur in der Lage, Mitarbeiter in betroffenen Regionen innerhalbeiner Stunde zu lokalisieren."Anders als andere Lösungen bestimmt Concur Risk Messaging dieDaten zum Aufenthaltsort von Reisen unter anderem über Concur Travel& Expense, Concur Mobile, Concur TripLink, TripIt von Concur undelektronische Belege. Damit liefert die Lösung Travel Managern eineunmittelbare und einzigartige Übersicht über Mitarbeiter, die sichmöglicherweise in Gefahr befinden. Das von HX Global unterstützteConcur Active Monitoring wird ein Rund-um-die-Uhr-Monitoring sowiedie Möglichkeit bieten, proaktiv zu kommunizieren und Hilfsmaßnahmenzu koordinieren. Dadurch erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihrerFürsorgepflicht nachzukommen und die Sicherheit und das Wohlbefindenihrer Mitarbeiter über alle Zeitzonen hinweg und auch außerhalb derGeschäftszeiten zu gewährleisten.Im Jahr 2016 gab Concur mehr als 10 Millionen Sicherheitswarnungenaus und benachrichtigte so Geschäftsreisende über mögliche Gefahren,die an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort bestanden. Die Anzahl derConcur-Nutzer, die Sicherheitswarnungen erhielten, stieg zwischenJanuar 2016 bis Dezember 2016 von 151.000 auf 1,3 Millionen Nutzer.Das ist eine Steigerung um 770 Prozent.Weitere Funktionen von Concur Risk Messaging und Active Monitoringbieten:- die Möglichkeit, Ratschläge für die Reisevorbereitung auszugeben- eine Zwei-Wege-Kommunikation über Textnachrichten, E-Mail, Telefonund über Concur Mobile- die Möglichkeit zur Bestimmung von Reisestandorten und zurErstellung entsprechender Übersichten- eine Ereignisanalyse und Erstellung von entsprechenden Berichten- Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und SicherheitswarnungenEinen Ausblick auf die neuen Risk-Managment-Leistungen imGeschäftsreisebereich stellt Concur derzeit auf der jährlichstattfindenden Fusion-Anwenderkonferenz (https://fusion.concur.com/)in Chicago vor. Concur Risk Messaging und Active Monitoring werdenKunden im Verlauf des Jahres 2017 weltweit zur Verfügung stehen.Über ConcurConcur(https://www.concur.de/?pid=loc_social&cid=stham_pm_bt1_20150708),ein SAP-Unternehmen, bietet seit 1993 innovative, integrierteLösungen für das Geschäftsreisemanagement. Die cloudbasierten undmobilen Services vereinfachen Planung, Buchung, Abrechnung undReporting und machen Ausgaben transparent - egal wann und wie siegetätigt werden. Concur konsolidiert Geschäftsreise-, sowie ERP-,Buchhaltungs- und Kreditkartendaten in einem einzigen System und gehtdamit über die reine Automatisierung hinaus. Auf der offenenConcur-Plattform können Partner weitere Applikationen und Servicesentwickeln. Diese Apps unterstützen Geschäftsreisende vor, währendund nach der Reise, verbessern die Compliance oder optimierenAusgaben. Der integrierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen undReisenden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.Weitere Informationen zu Concur finden Sie unter www.concur.de.Aktuelle Experten-Meinungen, Unternehmensneuigkeiten und Infos rundum das Thema Geschäftsreise finden Sie auf unserem Blog:www.concur.de/blog/Folgen Sie uns außerdem auf Twitter: https://twitter.com/Concur_DEPressekontakt:ConcurConcur (Germany) GmbHMarina StöckerPR ManagerE-Mail: Marina.Stoecker@concur.comTel.: +49 69 963 76 74 27Foto - http://mma.prnewswire.com/media/477683/Concur___Map_View.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/244773/concur___logo.jpgOriginal-Content von: Concur Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell