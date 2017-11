Concur möchte in China die Akzeptanz papierloser Belegebeschleunigen sowie die Effizienz und Vorgabeneinhaltung in derAusgabenverwaltung verbessernPeking (ots/PRNewswire) - Concur - ein SAP-Unternehmen und derweltweit führende Anbieter von Verwaltungslösungen in den BereichenGeschäftsreisen, Ausgaben und Rechnungen - präsentierte heute eineelektronische "Fapiao"-Lösung (Fapiao = chinesischer Steuerbeleg),die für die nahtlose Integration in Chinas "WeChat"-Plattformentwickelt wurde. Die neue Lösung, die Concurs' weltweite Erfahrungenim Umsetzen elektronischer Belege und WeChats starke Nutzerbasisnutzen will, wird Unternehmen und deren Mitarbeitern eine müheloseAusgabenverwaltung zur effektiven Analyse und Verwaltung ihrer Kostenbieten."Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsreisen undAusgaben setzt sich Concur international für die Entwicklungelektronischer Beleglösungen ein. Vor dem Hintergrund, dass China dieEntwicklung seines elektronischen Fapiao-Systems beschleunigt, habenwir eine lokalisierte, speziell auf den chinesischen Marktzugeschnittene "e-Fapiao"-Lösung entwickelt. Die Lösung bringtWeChats hunderte Millionen Nutzer mit Concurs weltweiter Expertisezusammen", so John Gibbon, Senior Vice President des Bereichs"Platform" bei Concur."Concurs 'e-Fapiao'-Lösung ermöglicht einen Echtzeit-Zugang zuMitarbeiter-Belegen, was das finanzielle Verwalten vonGeschäftsreise- und Ausgabenabrechnungen viel effizienter macht. Sieunterstreicht den Nutzen des von Concur und unserem Lieferantennetzgeschaffenen Systems und hilft dem chinesischen Nutzer, Ausgabeneinfach, genau und papierlos zu bearbeiten", so Boonthai Hoh,Managing Director bei Concur Großchina."Wir freuen uns sehr, dass WeChats "e-Fapiao"-Lösung nun Teil der'Expense'-Lösungen von Concur ist. Angesichts Concurs Expertise inder Geschäftsreise- und Ausgabenverwaltung glauben wir, dass wir mitder Lösung unsere Verbindung zu den Nutzern vertiefen und die Nutzungvon "e-Fapiao" ausweiten können, was die Ausgaben-Handhabung für denNutzer effizienter und müheloser macht", so John Zhuo, GeneralManager des Bereichs "Industry Cooperation" der WeChat BusinessGroup.Concur ist Vorreiter im Bereich elektronischer Beleglösungen -Lösungen, die ganz unterschiedliche internationale Steuer- undAusgabengrundsätze abdecken. Diese "e-Fapiao"-Integration -ermöglicht von Pactera, einem Plattformpartner von Concur China -gestattet es Nutzern, die Fapiao-Informationen aus ihrer "WeChatWallet" in einen "Concur WeChat Official Account" zu übertragen, vonwo aus die Informationen automatisch in Concurs "Expense"-Lösungeingespeist werden.- Einfach: Concurs "e-Fapiao"-Lösung hilft Nutzern, auf WeChatgespeicherte elektronische Fapiaos vieler Händler ganz einfach inConcurs "Expense"-Lösung zu übertragen.- Genau: Die Ausgabenabrechnungen der Mitarbeiter basieren aufgenauen e-Fapiaos. Die Möglichkeit von Fehlern wird reduziert - dieGenauigkeit steigt.- Papierlos: Concurs Lösungen "WeChat e-Fapiao Connector" und"Expense" ersparen Mitarbeitern umständliche ausgabenbezogeneSchritte wie das Ausdrucken und Beifügen von Belegen. Zeit- undKostenaufwand sinken erheblich.Concur baut sein Geschäftsreisesystem - das die Firmen CTrip, DidiChuxing, Airbnb und viele andere chinesische und ausländischeAnbieter von Geschäftsreiselösungen umfasst - weltweit und lokalaktiv aus. Die Lösung "WeChat e-Fapiao Connector" ist über das"Concur App Center" aufrufbar. Das "Concur App Center" überzeugtdurch über 160 Vorab-Integrationen mit den Concur-Produkten "Travel","Expense" und "Invoice" sowie Verknüpfungen zu beliebtenApplikationen - bietet innovative Funktionen in wichtigen Kategorienwie Finanzen, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben,Unternehmensidentität, Produktivität von Geschäftsreisenden,Geschäftsreiseverwaltung und vielen anderen. Weitere Informationenerhalten Sie unter https://www.concur.com/app-centerÜber ConcurSeit über zwei Jahrzehnten geht Concur, ein SAP-Unternehmen, überAutomatisierung hinaus - bietet Unternehmen aller Größen undEntwicklungsstufen eine komplett vernetzte Ausgabenverwaltungslösungfür die Felder Geschäftsreisen, Ausgaben, Rechnungen,Vorgabeneinhaltung und Risiko an. Concurs globale Expertise undbranchenführende Innovationsstärke verschafft seinen KundenWettbewerbsvorteile. Sie profitieren durch zeitsparende Werkzeuge,hochmoderne Technologie und vernetzte Daten eines dynamischen Systemsdiverser Partner und Anwendungen. Concur ist benutzerfreundlich undbetriebsbereit konzipiert. Es erschließt Unternehmen tiefgreifendeEinblicke, mit denen sie die Komplexität von Abläufen verringern undAusgaben klar erkennen können, um diese dann proaktiv zu verwalten.Erfahren Sie mehr unter concur.com(http://www.concur.com/?pid=pr&cid=201714) oder im Concur-Blog(http://www.concur.com/newsroom?pid=pr&cid=201714).Pressekontakt:Alex VaughtAlex.Vaught@Concur.com425.590.0844Jessie DiMarianoJessie.DiMariano@edelman.com206.268.2289Foto -http://mma.prnewswire.com/media/610275/Concur_e_Fapiao_Solution.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/609734/Concur_Logo.jpgOriginal-Content von: Concur Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell