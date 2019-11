Concrete Pumping: Wirklich?

Concrete Pumping weist am 08.11.2019, 22:01 Uhr einen Kurs von 3.4 USD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Concrete Pumping erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Concrete Pumping vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (6,16 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 86,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,3 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Concrete Pumping erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Concrete Pumping-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,56 USD. Der letzte Schlusskurs (3,3 USD) weicht somit -40,65 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,53 Prozent), somit erhält die Concrete Pumping-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Concrete Pumping-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Concrete Pumping erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -67,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um 9,86 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -77,73 Prozent im Branchenvergleich für Concrete Pumping bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,2 Prozent im letzten Jahr. Concrete Pumping lag 76,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.