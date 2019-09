"Concours de Nonchalance" - Junge Fahrer mit alten Klassikern gesucht (FOTO)

Berlin (ots) -Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der"Concours de Nonchalance" auf der Motorworld Classics Berlin in diezweite Runde: Gesucht werden Fahrer, die zusammen mit ihrem Autohöchstens 60 Jahre zählen, wobei das Fahrzeug mindestens 20 Jahre altsein muss.Der "Concours de Nonchalance" findet am 23. November 2019 auf derMotorworld Classics Berlin statt. Bewerbungen mit einem Foto vom Autosowie der Angabe von Erstzulassung und Geburtsdatum könnenInteressierte bis zum 1. November an cdn@motorworld.de schicken. EineJury wählt die Teilnehmer aus, die dann am 23. November auf demMessegelände der Hauptstadt ihr Fahrzeug präsentieren dürfen. Amspäten Nachmittag erfolgt die Prämierung der Gewinnerfahrzeuge. NebenSachpreisen warten auch Trophäen in Form des Berliner Bären auf dieTeilnehmer. Partner der Aktion ist die Auto Zeitung Classic Cars."Der Concours de Nonchalance ist das Gegenstück zum Concoursd'Elégance. Mit ihm boten wir bereits im letzten Jahr jungen Fahrernund ihren Youngtimern eine Bühne und waren mehr als überrascht überdie Vielfältigkeit, Liebe und Begeisterung, mit der sich gerade jungeMenschen für fahrendes Kulturgut interessieren", erklärt Ulf Schulz,Projektleiter der Motorworld Classics Berlin. "Wir sind auch diesesJahr gespannt auf die bunte Mischung an Fahrzeugen und Geschichten."Die Motorworld Classics Berlin ist viel mehr als eine Autoschaumit Exponaten vergangener Zeiten. Mit dem einzigartigen Ambiente derhistorischen Hallen der Messe Berlin, dem Look and Feel der gutenalten Zeiten und einem Unterhaltungsprogramm ist sie einLifestyle-Event für die ganze Familie und eine Reise in dieVergangenheit. Highlights sind Sonderschauen zu den Themen BerlinerAutomobilbau, Motorsport sowie US-Cars & Lifestyle. Die Liebhaber vonZweirädern dürfen sich auch 2019 wieder auf besondereMotorrad-Highlights freuen, und der beliebte Teilemarkt, auf demErsatzteile, Zubehör und Automobilia angeboten werden, findetebenfalls wieder statt. Erstmals in diesem Jahr findet die MotorworldClassics Berlin parallel zur Boots- und Freizeitmesse BOOT & FUNBERLIN statt, wodurch den Besuchern das Beste aus zwei Welten gebotenwird: Mobilität zu Lande und zu Wasser.Öffnungszeiten:Gala-Nacht der Boote und OldtimerMi., 20. November 2019: ab 18.00 UhrMOTORWORLD Classics Berlin und BOOT & FUN BERLINDo., 21. bis So., 24. November 2019: 10.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise (Ticket gilt für beide Messen):Gala-Nacht der Boote und Oldtimer (inkl. Tagesticket) 30,00 EuroTageskarte 16,00 EuroTageskarte ermäßigt 7,00 Euro2-Tageskarten 20,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 25,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Mittwoch,VIP-ParkplatzWeitere Informationenwww.motorworld-classics.dewww.boot-berlin.deÜber die MOTORWORLD Classics BerlinVom 20. bis zum 24. November 2019, in Deutschlandsinternationalster Metropole mit großer Automobilgeschichte, schaffendie historischen Hallen der Messe Berlin und der Sommergarten untermFunkturm erneut viel Raum für eine ganze Welt im Stil der gutenZeiten. Die Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin ist einErlebnis nicht nur für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs undSzenefans. Ein stilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lockt auchzunehmend Publikumsbesucher an.Nationale und internationale Automobilhersteller mit historischenWurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten,Zubehör- und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs derSzene und private Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungenzur Schau und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe,die jährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- undVeranstaltungs GmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH.Pressekontakt VeranstalterWiebke Deggau, Pressesprecherin MOTORWORLD GroupMOTORWORLD Consulting GmbH & Co. KG, Ferdinand-Dünkel-Str. 588433 Schemmerhofen, Phone +49 (0)7356-933-580Mobil +49 (0)177 47 18 031, Mail: pr@motorworld-classics.deMesse Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, wolfgang.rogall@messe-berlin.dePressekontakt:Wolfgang RogallPR-ManagerT: +49 30 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell