Conco Systems SPRL ist jetzt ein qualifizierter Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Nuklearabteilung von EDF

Lillois, Belgien (ots/PRNewswire) - Conco Systems SPRL gab heute bekannt, dassdas Unternehmen jetzt ein qualifizierter Anbieter für die Nuklearabteilung vonÉlectricité de France (EDF) ist. Nach einem umfassenden Qualifizierungsaudit fürEDF ist das Ergebnis ein bedeutender Erfolg für Conco Systems SPRL. Alsqualifizierter Anbieter wird Conco seine Produkte und Dienstleistungen jetztdirekt Anlagen von EDF anbieten, und die Qualifizierung verleiht Conco beiKernkraftwerken von EDF einen bevorzugten Status.Conco Systems SPRL ermöglicht es Kraftwerken, Raffinerien und industriellenProduktionsanlagen, durch eine einzigartig integrierte Palette an Produkten undDienstleistungen für die Reinigung von Kondensatoren und Wärmetauscherrohrenihre Rentabilität, ihre Produktivität und ihre Zuverlässigkeit zu erhöhen.EDF ist eine französische Elektrizitätsgesellschaft mit Sitz in Paris(Frankreich), die über ein Portfolio unterschiedlicher Erzeugungskapazitätenweltweit verfügt. Das Qualifizierungsaudit für Anbieter für EDF wurdeentwickelt, um die Kompetenz und Eignung eines potenziellen Anbieters zuevaluieren. Um in Betracht gezogen zu werden, müssen Unternehmen Finanzdaten,technische Daten, Personalinformationen, Referenzen, Qualitäts- undSicherheitsrichtlinien, soziale und ethische Richtlinien sowie Standards undSpezifikationen von Produkten und Dienstleistungen angeben.Um weitere Informationen zu Conco Systems SPRL und unseren Produkten undDienstleistungen zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter:www.concosystems.com/frBeth Foley-SaxonConco Services Corporation530 Jones StreetVerona, PA 15147Tel.: 412-828-1166Fax: 412-828-3336Bfoley-saxon@conco.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/343273/Conco_Services_Corporation.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120054/4445305OTS: Conco Services CorporationOriginal-Content von: Conco Services Corporation, übermittelt durch news aktuell