Concierge Auctions und ONE Sotheby's International Realty verkaufen Immobilie in Florida für 159 Millionen USD ohne Vorbehalt

New York (ots/PRNewswire) - Ein neoklassisches Kunstwerk PlayaVista Isle liegt auf einer Fläche von etwa 2 Hektar an einem derhöchsten Punkte von Floridas "Millionaires Mile" und ist mit 159Millionen Dollar eine der teuersten Immobilien in den USA. Daseinzigartige Anwesen wird ohne Vorbehalt am 15. November überConcierge Auctions in Zusammenarbeit mit ONE Sotheby's InternationalRealty live versteigert.Playa Vista Isle wurde 2018 fertiggestellt und ist in HillsboroBeach ideal gelegen, das sich auf halbem Weg zwischen denBallungszentren Miami und Palm Beach befindet. Playa Vista Isle istdie einzige Ocean-to-Intracoastal Waterway-Immobilie an der gesamtenGold Coast, die sowohl etwa 150 Meter privaten Strand am Meer alsauch zwei Tiefwasserdocks zu bieten hat. Dort können sowohl eine etwa67-Meter- als auch eine 45-Meter-Yacht gleichzeitig an der etwa 150Meter langen Intracoastal-Front untergebracht werden. Einzusätzlicher privater Parkplatz mit 17 Stellplätzen direkt am Hafenbietet den Gästen höchsten Komfort. Diese und viele andereeinzigartige Merkmale machen die Playa Vista Isle zu einer deraußergewöhnlichsten Immobilien im ganzen Land. Auf einer Fläche vonmehr als 5.400 m2 wurde das Anwesen sorgfältig mit den edelstenhandverlesenen Materialien aus aller Welt errichtet und mit22-karätigem Blattgold veredelt. Playa Vista Isle wurde von denInternational Property Awards mit den Auszeichnungen "World's BestProperty", "Best Residential Property-Florida" und "Best ArchitectureSingle Residence-Florida" geehrt."Der architektonische Gedanke und die Liebe zum Detail, die injeden Zentimeter der Playa Vista Isle steckt, erstaunt mich jedesMal, wenn ich sie sehe", sagte Mayi de la Vega von ONE Sotheby's."Die Schwierigkeit, dieses Projekt nachzuahmen, ist einer der vielenGründe, warum es so einzigartig ist. Sie ist in jeder Hinsichtunvorstellbar beeindruckend - ein absolutes Muss für dieanspruchsvollsten Käufer der Welt."Sean Murphy von Coastal Construction erklärt: "Unser Kunde wolltenicht nur ein Haus mit erstklassiger Ausstattung, er wollte auch einHaus, das im Stil vergangener Epochen gebaut wurde. In jeder Bauphasewurden keine Kosten gescheut. Ein Haus dieser Größe mit dem gleichenkompromisslosen Konzept, ultrahochwertiger Bearbeitung undüberragenden Alleinstellungsmerkmalen darunter einem IMAX-Theaterkönnte leicht Baukosten von über 100 Millionen Dollar für das Gebäudeselbst verursachen. Der Preis beinhaltet nicht die exklusiven undsehr wertvollen 2 Hektar Land, die sich über dasOcean-to-Intracoastal-Gebiet erstrecken, mit zwei neu gebauten,betonierten Tiefwasserdocks."Mit 11 Schlafzimmern und 22 Badezimmern bietet Playa Vista Isledie weltweit erste private 3D-IMAX©-Hauskinoanlage; eine Garage mit20 Stellplätzen und sicherem Tunnelzugang; einen Weinkeller für etwa3.000 Flaschen mit individuell einstellbarer Temperatur undLuftfeuchtigkeit, gesichert durch biometrischen Zugang mitangrenzendem Verkostungsraum; einen beheizten 420-m2-Infinity EdgePool; einen übergroßen Jacuzzi 12 Meter über dem Meer mitunverbaubarem Panoramablick auf den Horizont; 13 Wasserspieleinklusive sechs Wasserfalle; und ein Putting Green. Die Immobilieumfasst auch ein großzügig angelegtes, angrenzendes Grundstück, aufdem ein zusätzliches Gebäude, ein Gartenbereich oder eineFreizeiteinrichtung untergebracht werden können."Ich habe dieses Haus nicht nur mit erstklassigen Materialiengebaut, sondern auch im Stil vergangener Epochen. In jeder Bauphasewurden keine Kosten gescheut, um ein Höchstmaß an Design,Konstruktion und Verarbeitung zu erreichen. Nur perfekte Qualitätwurde akzeptiert. Alles, was dem höchsten Standard nicht entsprach,wurde neu gemacht oder zurückgeschickt, bis jede Oberfläche genaupasste", sagte der Verkäufer Robert Pereira. "Die Immobilie ist einnicht reproduzierbares Bauwerk, was die Bewertung sehr schwierigmacht. Deshalb haben wir uns für die Plattform Concierge Auctionsentschieden. Ich werde es den Bietern überlassen, den höchsten Wertzu ermitteln."Weitere Informationen finden Sie auf ConciergeAuctions.com oderrufen Sie unter +1.212.202.2940 an.