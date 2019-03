Concierge Auctions und Compass streben den Verkauf ohne Vorbehalt eines 33 Hektar großen Küstenanwesens in der Region Central California im Wert von 60 Millionen an

Finanztrends Video zu



New York (ots/PRNewswire) -"Das Anwesen bietet für jeden etwas - Wanderwege, Meerblick,direkten Zugang zu Sandstränden, einen Ballsaal, ein Heimkino, einParkhaus für bis zu 60 Autos, einen Weinkeller, einenHelikopterlandeplatz und vieles mehr", so Nartey. "Zudem ist das Hausnur wenige Minuten von den besten Restaurants und Weinkellereien derCentral Coast und nur einen 30-minütigen Flug von Los Angeles oderSan Francisco entfernt. Entspannen und erholen Sie sich und ziehenSie sich zurück oder veranstalten Sie Feiern mit bis zu 300 Personen- wonach Ihnen auch der Sinn steht, dieses Anwesen bietet denultimativen Luxus-Lebensstil."7292 Exotic Garden Drive verfügt neben dem 180-Grad-Meerblick übereinen Brunnenvorhof, ein Eingangstor aus Bronze und Stein sowiemaßgefertigte Kupfer- und Bronze-Eingangstüren. Das Haupthaus mit1.300 Quadratmetern verfügt über fünf Schlafzimmer; eine Großküchemit Frühstücksraum; ein Hauptschlafzimmer mit antikem Kamin,Ankleidebereich, einem zweigeschossigen begehbaren Kleiderschrank,einer Bar mit Wasseranschluss, maßangefertigter Beleuchtung, einenWellnessbereich und Sauna, eine 12-Kopf-Dampfdusche, einen Lagerraumfür die saisonale Garderobe und eine Terrasse. Daneben bietet dasHaupthaus ein Büro und einen Weinkeller mit Probierstube und Platzfür 3.500 Flaschen sowie Veranstaltungsräume, einschließlich einesherrschaftlichen Eingangsbereichs mit Rotunde, eines großen Raums mit9 Meter langer Onyx-Bar, eines Veranstaltungssaals mitMurano-Kronleuchtern und Wandmalereien an allen Wänden, einesformellen Wohnzimmers mit Essnische und eines Heimkinos.Auf dem Anwesen befinden sich überdies Gästeapartments, ein Hausfür den Hauswart, eine Terrasse mit Ausblick übers Meer, eine vollausgestattete Küche mit Pizza-Ofen und Bier-Zapfanlage sowie einSkulpturengarten. Das abgelegene Gelände grenzt an dasWasserschutzgebiet National Marine Sanctuary und den San Simeon StatePark und beherbergt zweimal jährlich die gesamte Weltpopulation derBuckelwale, die auf ihrer Wanderung an der Küste entlangziehen.Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen SieConciergeAuctions.com oder melden Sie sich telefonisch unter +1 212202 2940.Pressekontakt:Kontakt: Kari Neering kari@relevanceinternational.com (212) 257-1500Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833645/7292_exotic_garden_drive_cambria_california_3_11_19.jpgOriginal-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell