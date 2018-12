Concierge Auctions offeriert 18 Objekte in sechs Ländern, zweiter jährlicher Dezember-Sale in Zusammenarbeit mit The Wall Street Journal und Mansion Global, Zielgruppe sind chinesische Käufer

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions hat für seinenzweiten Dezember-Sale und vierten insgesamt 18 Immobilien im Angebot.Zusammen mit den Medienriesen The Wall Street Journal und MansionGlobal sollen speziell chinesische Käufer angesprochen werden. Gebotefür die exklusiven Objekte können ab dem 14. Dezember (US-Zeit)abgegeben werden. Die Gebotsphase endet am 20. Dezember (19. DezemberUS-Zeit) mit einer Live-Auktion in Hongkong. Über den globalenOnline-Marktplatz (http://www.conciergeauctions.com/) der Firmakönnen Interessenten aus aller Welt mitbieten. Sofern nichtanderweitig angegeben, werden die Immobilien ohne einen Mindestpreisan den höchsten Bieter verkauft.Unter den Objekten befinden sich zwei von Gérard Faivregestaltete, bezugsfertige Pariser Appartements im modernen Design miteinzigartigem Konzept von Luxus und stressfreiem Wohnen. Die zuvorfür 7,3 Mio. EUR und 5,4 Mio. EUR angebotenen Objekte in bester Lageauf Avenue Marceau und Rue Lincoln im Goldenen Dreieck werden separatfür mindestens 5,85 Mio. EUR bzw. 4,25 Mio. EUR angeboten.Angeboten werden ebenfalls die folgenden Immobilien: AtlantisHouse, eine auf einem Hügel gelegene Villa in St. George (Grenada),zuletzt angeboten für 4 Mio. $; Westland Heights, eine Luxusvilla ineiner geschlossenen Wohnanlage in St. James (Barbados), zuletztangeboten für 6,12 Mio. $; Casa Infinity im Resort Los Sueños (CostaRica), zuletzt angeboten für 4,95 Mio. $; Chateau du Lac, einkanadisches Schloss nur Minuten vom berühmten Skiort Whistlergelegen, zuletzt angeboten für 19,888 Mio. CAD, das zum Mindestpreisvon 10,9 Mio. CAD angeboten wird; und Collingwood Place, ebenfalls inKanada - ein architektonisches Juwel aus der Jahrhundertmitte inVancouver, das derzeit für 3,67 Mio. CAD angeboten wird.Zum Kauf stehen ebenfalls:- Kings Mountain Road - Woodside, California, zuletzt angeboten für17,999 Mio. $.- Seven Oaks Drive - Hilton Head Island, South Carolina, derzeitangeboten für 9 Mio. $.- Alapii Kula Drive - Kuki'o, Big Island, Hawaii, ursprünglichangeboten für 7,2 Mio. $.- Red Ridge Court - Grand Junction, Colorado, derzeit angeboten für1,695 Mio. $.- Kilbourn Avenue, Units 3100 und 3200 - Milwaukee, Wisconsin,zuletzt angeboten für 2,2 Mio. $ bzw. 2,9 Mio. $ und separat zuerwerben.- Sierra Lane - Dallas Area, Texas, zuletzt angeboten für 5,95 Mio.$.- Gypsy Hill Road - Gwynedd Valley, Pennsylvania, derzeit angebotenfür 3,76 Mio. $.- Termini San Luis Pass Road - Galveston, Texas, zuletzt angebotenfür 4,5 Mio. $.- Double Branch Road - Highlands, North Carolina, derzeit angebotenfür 1,495 Mio. $.- Marguerite Drive - Rancho Palos Verdes, California, zuletztangeboten für 15,45 Mio. $.Auf https://www.conciergeauctions.com/collection/december-2018-china-portfolio sehen Sie den gesamten Angebotskatalog von ConciergeAuctions.Pressekontakt:Alice Lacey+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell