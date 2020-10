Concho Resources: Vollständige Übernahme!

ConocoPhillips (NYSE:COP) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen Concho Resources Inc. (NYSE:CXO) in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 9,7 Milliarden Dollar übernehmen wird. Die Aktionäre von Concho Resources erhalten für jede Concho-Aktie 1,46 Aktien von ConocoPhillips.

Bloomberg berichtete erstmals letzte Woche über die Transaktion, die zu einem Anstieg der Concho-Aktien führte.

Ryan Lance, CEO von ConocoPhillips, besuchte CNBCs "First Take", um



