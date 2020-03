Concho: Ist jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie Concho steht am 10.03.2020, 07:40 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 47.78 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Concho auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Concho-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 15 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Concho aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (4 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 110,63 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 131,5 Prozent erzielen, da sie derzeit 47,79 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Concho-Aktie hat einen Wert von 91,17. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (76,91). Wie auch beim RSI7 ist Concho auf dieser Basis überkauft (Wert: 76,91). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Concho.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Concho mit einem Wert von 16,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 410,53 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.