Concept Medical gibt Rekrutierung eines Indexpatienten für entscheidende Transform-1-RCT mit sirolimusbeschichtetem MagicTouch Ballons für kleine Koronargefäße bekannt

Cotignola, Italien (ots/PRNewswire) - Concept Medical Inc. (https://www.conceptmedical.com/), ein Unternehmen, das sich auf Geräte zur Verabreichung von Medikamenten durch vaskuläre Intervention konzentriert, hat die Einschreibung des ersten Patienten in die TRANSFORM-1 (https://www.conceptmedical.com/press-release/well-begun-index-patient-enrolled-in-the-crucial-transform-1-rct-using-magictouch-sirolimus-coated-balloon-for-small-coronary-vessels/) RCT (TReAtmeNt of Small coronary vessels: Randomized controlled trial FORMagicTouch sirolimus coated balloon) bekannt gegeben.TRANSFORM-1 (https://www.conceptmedical.com/clinical-program/transform-i/)ist eine prospektive, randomisierte, multizentrische, europäische Studie, die sich auf Koronararterienläsionen in kleinen Gefäßen konzentriert und einen direkten Vergleich zwischen dem sirolimusbeschichteten MagicTouch und dem Paclitaxel-beschichtetem SeQuent Please NEO von B. Braun durchführt. Es ist geplant, 114 Patienten 1:1 für Magic Touch oder SeQuent Please NEO zu randomisieren.Das primäre Ziel der Studie ist der Vergleich der angiographischen Ergebnisse des sirolimusbeschichteten Ballons MagicTouch (https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/) mit SeQuent Please NEO zur Behandlung von De-Novo-Koronararterienläsionen in kleinen Gefäßen (Original-Content von: Concept Medical Inc., übermittelt durch news aktuell