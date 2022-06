Concentra A Fonds: Zwei Fakten, die Anleger unbedingt wissen sollten!

Obwohl der Kurs des Fonds in den letzten vier Wochen um 6,5 % zulegen konnte, steht auf Jahressicht noch ein Minus von 14 % zu Buche. Am Donnerstag erwarten die Anleger zusätzliche Informationen bezüglich des geldpolitischen Kurses von der EZB-Chefin Christine Lagarde. Anlagepolitik und Ausblick Die recht flexibel formulierte Anlagestrategie des Concentra A Fonds besteht darin, sich an Unternehmen zu… Hier weiterlesen