ConMet und Protean Electric engagieren sich gemeinsam für die Entwicklung eines elektrischen radintegrierten Antriebssystems für den Nutzfahrzeugmarkt

Vancouver, Washington (ots/PRNewswire) - Consolidated Metco, Inc.(ConMet®) gab heute bekannt, dass es mit der Protean Holdings Corp.(Protean Electric) an der Entwicklung eines elektrischenradintegrierten Antriebssystems zusammenarbeitet, umHybrid-Elektro-Lösungen für die Märkte der mittelschweren undschweren Nutzfahrzeuge bereitzustellen."Wir kombinieren unsere jahrzehntelange Erfahrung im BereichRadnaben für Nutzfahrzeuge mit dem Erfolg von Protean Electric aufdem Gebiet Antriebssysteme für elektrifizierte Personenwagen", sagteBeto Dantas, VP für Marketing, Innovation und Strategie bei ConMet."Das Ergebnis ist die Entwicklung eines innovativen Rad-Endprodukts,das niedrigere Lebenszykluskosten, verbesserten Kraftstoffverbrauch,zusätzliches Drehmoment, erhöhte Kraft und eine bessereGesamtleistung des Fahrzeugs bietet.""Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, die Marktreichweite unsererProteanDRIVE®-Technologie auf den Nutzfahrzeugmarkt auszuweiten",erklärte Andrew Whitehead, Chief Commercial Officer bei ProteanElectric. "ConMet hat die Erfahrung im Bereich Nutzfahrzeugmarkt undRadnaben, die wir zur Entwicklung dieser Lösung gesucht haben."Das elektrische radintegrierte Antriebssystem von ConMet/Proteanwird ein robustes und effizientes Hybridantriebssystem fürkommerzielle LKWs, Traktoren und Anhänger bereitstellen. Damit werdendie OEM- und Großkunden von ConMet in der Lage sein, denkontinuierlich strengeren Sicherheits- und Emissionsvorschriften zuentsprechen, welche die Anforderungen an eine verbesserteKraftstoffeffizienz, Gewichts- und Antriebsstrangplatzoptimierungerhöhen. Daneben wird der sich verändernden Nachfrage nach Fahrzeugenfür Langstrecke und Stadtlieferungen nachgekommen.Weiterhin bietet der gemeinsam entwickelte elektrischeRadanschluss, der mit vorhandenen Fahrzeugen kompatibel ist,platzsparende Vorteile, reduziert die Komplexität und minimiertAntriebsverluste für LKW-, Traktor- und Anhängeranwendungen.ConMet wird den neuen elektrisierten Radnabenantrieb an seinemStand auf der MidAmerica Trucking Show vom 23. bis 25. März 2017 inLouisville, KY vorstellen.Informationen zu ConMetConMet, ein Tochterunternehmen von Amsted Industries, ist einweltweit führender Anbieter von Komponenten für denNutzfahrzeugmarkt. ConMet-Produkte sind Teil der Serienausstattungbei jedem größeren Nutzfahrzeug, das in Nordamerika hergestellt wirdund sie gewinnen weltweit an Popularität. Amsted, ein Unternehmen,das sich zu 100 Prozent in Belegschaftsbesitz befindet, gehört zu denweltweit größten Transportkomponentenherstellern.Weitere Informationen finden Sie unter www.conmet.com.Informationen zu Protean ElectricProtean Electric entwirft, entwickelt und produziert ProteanDrive® radintegrierte Motoren - eine vollstufige, radintegrierteAntriebslösung. Die Technologie von Protean Electrics ist durch dieKombination von Platzoptimierungsvorteilen, neuen Möglichkeiten fürFahrzeugdesign, Leistungsvorteilen und Kosteneinsparungen strategischpositioniert, um eine wichtige Rolle im globalen Markt für Hybrid-und Elektrofahrzeuge zu spielen.Weitere Informationen finden Sie unter www.proteanelectric.com.Pressekontakt:Jessica FergusonMarketing Specialistjessica.ferguson@conmet.com+1 360-258-4076Jiaxin LiuMarcom & Corporate Development ManagerJiaxin.liu@proteanelectric.com+86 21 6095-0542